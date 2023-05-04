康達：台海非中國內政議題

美國國務院亞太助卿康達二日在國會表示，台海和平穩定受到全球關切，不是中國內政議題；他重申「一個中國」政策，致力透過嚇阻來維持台海和平穩定，包含軍售與替台灣爭取國際空間。

美國國務卿布林肯二月下旬曾表示，世界這麼關注台海危機，因為這不是所謂的內政（中方基於主權宣稱擁有台灣），而是整個國際社會都關心的議題；康達重申此論述，並說美國一中政策不變，在過去四十年來協助維持台海和平穩定，美方支持現狀，反對任何一方片面改變現狀。

布林肯二日與捷克外長利帕夫斯基發表戰略對話的聯合聲明，承諾要與盟友夥伴一道實踐自由開放的印太區域，重申對維持台海和平穩定的承諾，深化與包括台灣在內的區域民主夥伴的合作和支持；跨大西洋和印太的安全是不能分割的。

美國駐北京大使伯恩斯二日在華府智庫史汀生研究中心的線上活動也重申一中政策，美國依據台灣關係法協助台灣自我防衛。伯恩斯表示，美國認為必須和平解決兩岸分歧，美國拒絕中方保留動武來解決台灣問題的主張。他也說美國已準備好要和中國大陸對話，不願冷凍雙邊關係。