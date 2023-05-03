民眾黨團批評台美軍事工業合作荒腔走板

民眾黨立法院黨團今天說，美國對台軍售延遲交貨，總價近190億元，最重要的F-16V戰機延宕兩年，台灣軍備長期倚賴美國，應加強自主研發生產軍備，政府拿出態度爭取加速交貨，積極改善軍購工業合作績效低落狀況，確實提升台灣軍工產業技術及自主，避免讓國家安全陷入空窗期。

民眾黨黨團幹事長張其祿表示，台灣雖與美國簽訂工業合作協議，執行成效卻異常低落，以2021年期滿的長程預警雷達為例，10年耗資409億，合約屆滿，毫無進度，悄悄結案。

張其祿指出，原本該獲得的技術，憑空消失，工業合作荒腔走板。政府應重整合作模式，盤點執行中，已結案，洽談中等三大面向合作案進度，提出具體時程，按步落實，逐年檢討，避免再次發生掛零的詭異現象。

張其祿說，2010年至2015年統計資料顯示，工合小組執行46個項目，政府成本超過200億，為國內廠商帶來等同價值40億收穫，短差160億全是納稅人血汗錢，受益廠商只繳納回饋金1億元，目前工合案的操作模式亟待改善。

張其祿指出，國內廠商提案審核通過後，列入需求資料庫上網公告，等待國外軍火商認領。採購合約規定台灣廠商在外商要求下，必須配合其所申請的工合項目，台灣喪失主導權，合作項目也不一定符合國家利益，本來欲扶助台灣產業，主導權卻落在外商手上，本末倒置。

張其祿表示，強化國防自主及強化我國軍工產業發展，蔡政府有必要積極與美國官方、美商斡旋及改善。

民眾黨黨團總召邱臣遠指出，兩岸關係存在變數，台灣如何強化自身防衛能力，備受矚目，應主動發揮影響力，避免美中對抗在台灣爆發，也應就特定議題，分別與美國、中國大陸合作。

邱臣遠說，軍購交貨延宕有其國際背景，台灣也必須拿出該有的態度，釐清確切所需與安全漏洞，向美方據理力爭，謀取對我國最有利的交貨時程。未來簽訂軍售合約，一旦有所延宕，支付款項也須順延，避免持續付款，卻未收到貨的情形，保持彈性調度空間，同時也要善用美國資源，發展國內軍事工業。