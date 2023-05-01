總時程不變 空軍：「鳳揚專案」管制於2026年完成

空軍司令部今天表示，我向美國採購66架F-16C/D型戰機的鳳揚專案，2026年完成，全案執行總時程未改變。

媒體報導，空軍向美國採購66架F-16C/D型戰機的鳳揚專案，原訂今年初首批交機，現已跳票。去年即傳首批交機時程延至2025年中以後，改為2025年第三季首批6架返台；原本預訂2026年66架新機全數交機的目標，將無法達成。但今明兩年我仍將為此案支付美逾900億元。

空軍司令部表示，空軍對美採購66架F-16C/D BLK70型機，因疫情影響人力、物料與供應鏈，美方正積極協助處理出廠及飛交期程，目前全案仍依原計畫，2026年完成，另相關預算均依節點，管制付款事宜。