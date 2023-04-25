當兵才變真男人！想當兵vs.不想當兵的五大理由是？

軍演頻繁不想當兵？

從軍入伍是國民義務，長輩最常說當兵會讓男生從「男孩變男人」。只是義務役役期，從過往的2年，逐漸縮減成4個月的軍事訓練役，現今又因應年年壓力加劇的台海危機，總統蔡英文於2022年12月27日，宣布義務役兵役延長1年新制，預計2024年元旦生效，引發網友熱議。

國防安全研究院19日發佈最新國防安全民意調查，顯示約8成5的民眾，贊成義務役役期延長至1年。同份民調也顯示，在18至29歲男性樣本中，尚未服役也不贊成役期延長的比例竟然高達36.5%，顯示役期延長對還沒服役的年輕人衝擊最大，也最不希望役期延長。

尤其是中共近期台海軍演頻繁，兩岸局勢緊張，是否會影響台灣人當兵意願？國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，軍演是中共心理戰的一環，對國人當兵意願影響有限。蘇紫雲表示，各國志願役士兵都較少，義務役延長能將兵力缺口補起來。

空軍前副司令張延廷認為，兩岸關係不好軍隊招生會更糟糕，而且現在少子化，家長覺得小孩很寶貝不想送軍營，因為軍隊形象不好，曾有過離島缺肉、本島缺熱水或是其他軍紀敗壞事件。因此張延廷建議，軍隊要往軍紀優良方向改革。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出網友熱議五大想當兵／不想當兵理由，你猜得到網友們最不想當兵的理由是什麼嗎？

不想當兵5大理由





No.1 不想打仗

在台海危機論辯過程中，2027年是中國國家主席習近平第三任期的最後一年，數度有專家學者指稱，是台海最可能有事的一年。其中美國中情局長伯恩斯也曾表示，習近平指示共軍2027年前為犯台做好準備，國防部長邱國正則回應，國軍每天進行戰備工作，沒有「2027年、20幾年」的考量。

從去年九合一大選前，義務役延長為一年的話題就不斷在網路上熱議，更有不少藍營人士喊出「票投民進黨，青年上戰場。」，甚至傳出為了不要失去年輕人選票，延長政策將於選後再公布。直到2022年12月底總統蔡英文睽違745天，開放記者會現場提問，當天召開記者會就是為了說明義務役延長為一年的相關措施。對此，不少網友表態「不想打仗」、「不想看到戰爭發生」。另外還有人發文表示，「我才20歲還沒交過女友，還沒畢業還有很多地方想要去，我還不想死，我只是一個想趕快畢業然後找個工作娶個漂亮老婆，過上安穩生活的市井小民。」

除了義務役延長外，針對國軍志願役招募，邱國正坦言的確蠻困難的。對此，國民黨立委羅明才質詢，是否因為兩岸緊張，怕打仗？怕送死？邱國正表示，身為軍人如果連這基本職責都不清楚，那坦白講，這種人乾脆不要當軍人。

延伸閱讀：全動法修法惹議！陳建仁：絕對沒有要學生上戰場 鄭文燦：草案暫留國防部

No.2 浪費時間

2023年1月有多名退伍役男接受《CNN》採訪時，稱如果要使訓練更有成效，僅是加長時間遠遠不夠，他們形容義務役的經驗「過時、無聊、不切實際」。

有感於過去部分國人認為當兵是「浪費時間」，總統蔡英文在拍板義務役期延長至1年，除了薪資從原有6,500元，一口氣調漲到2萬6,307元。蔡英文也指示國安會與國防部，針對義務役恢復1年的方案進行調整，強化訓練內容，包括刺槍術將修改為近戰格鬥訓練，引入美軍和其他先進國家的訓練內容，新兵訓練實彈射擊數量，將從現有 86 發增加到 160 發，役期期間總數將不低於 800 發。

蔡英文強調，當兵這1年，絕對不是浪費1年，而是用這1年時間在部隊中學習更多生存、作戰、救人的技能，讓自己更有能力守護家鄉、守護家人。PTT有網友表示，「好的，浪費時間」、「我都浪費完了你覺得我會信？」、「不是浪費時間是浪費生命」。

不少搭到末班車的網友表示慶幸，因為在4個月的役期內，或多或少影響青年男性生涯規劃。以目前來看，應屆畢業生並非每個人都能順利收到兵單，有時為了等待入伍還會遇到所謂的「空窗期」，時間甚至會長達半年之久，才能順利入伍，導致不少人在面臨職涯規劃或是出國留學，都得因為服兵役的這項義務，而有所影響。

延伸閱讀：女兵怨冬天洗冷水澡！陸軍緊急回應 網友反應一面倒

No.3 怕兵變

許多新兵入伍時最怕的就是遇到兵變，被困在軍營中一點挽回的機會都沒有。日前一名即將入伍的阿兵哥上網哭訴，自己才剃了大平頭就被女友嫌醜，甚至揚言要找其他男生玩。崩潰的原PO擔心會被兵變，因此一直非常抗拒入伍，而這篇抒發心情的文章曝光後，也引來許多退伍的老學長留言回應，「台灣男生真悲哀，當個兵也要怕女友跑掉」、「孩子別怕，去當兵回來會看開很多事」。

總統蔡英文宣布義務役恢復為一年，消息一出，不少民國94年次後出生的年輕人叫苦連天。Dcard一名網友好奇發文提問，「兵役延長分手率會上升嗎？」引發熱議。貼文指出，許多人的男友當兵4個月就撐不下去分手，因此好奇兵役恢復1年後「這個年齡段的分手率會不會暴增？還是大家都直接跑去交93年次的男友？」

對此，不少網友認為不會，「你爸當兩年兵。照樣結婚生你啊」、「如果會因為一年兵役就分手的人不要也罷吧，更好的人多的是」。 還有人笑說「本來就交不到，沒有分手的問題」、「現在六日都放假還被分手就不是當兵的問題了」。

延伸閱讀：兵變才排第二名？網友回憶最慘的軍旅時刻！

image source: shutterstock

No.4 手機管制

大部分現代人都是過著手機不離身的生活，至今志願役已開放可攜帶智慧型手機進營區，但不時卻有不雅影片、照片流出，大傷國軍形象。

目前國軍規定來看，所有入營當兵的都必須安裝 MDM （Mobile Device Management，智慧型手機自動化管理系統），若無法安裝或正常發揮效用，禁止攜帶入營使用。目的為限制國軍不能開手機相機、熱點分享和GPS等功能。有網友建議入伍前最好先把手機裡的資料都備份起來，「如果MDM灌不進去會強制重置或硬灌，灌到後來聽說有些手機會有小問題或死機。」

但智慧型手機帶進去營區後，各單位會集中管理，鎖在專門的櫃子裡。然而並非所有智慧型手機都可以帶進去軍中，中國手機品牌 華為、OPPO、Vivo、小米、紅米、榮耀等手機在禁止進入軍營。由於營區無法提供充電，每個人必須攜帶行動電源備用。軍中每天只開放半小時到一小時使用手機，有網友認為，這樣絕對不會成癮、不會浪費時間漫無目的地亂滑，而是更珍惜那短暫的時間，吸收重要的訊息。



延伸閱讀：關指部4士兵拍抖音遭汰除！官兵匿名留言：請先汰除私菸案還能升官那一位

No.5 休假相關規定繁瑣

薪水好，福利佳是不少人投入軍旅的選擇之一，要捧好這個「鐵飯碗」不容易，相對下犠牲時間與自由，讓不少志願役人人有感。



2021年疫情嚴竣，國防部外離島因地域特性及防疫關係，自5月18日起至5月28日暫返台休假，軍校生也全面管休，像這樣突如其來的宣布，不少官兵措手不及。或是像年年登場的「漢光演習」，在演習視同作戰的情況下，國軍各級單位也會管制休假，有時長達幾週，就是要確保在演習期間，不會衍生出其它問題，更別提遇到天然災害時，不少已休假官兵，也曾臨時被召回營區。

不只志願役有感義務役也心有戚戚焉，休假前都會有離營宣教。此外，離營士兵通常每六個小時就得在Line群組回報一次行蹤，放假回報也算是一種規定。

就有網友分享，有特殊專長（水電、冷氣、資訊、土木、焊接等）的入伍生，在軍中有機會享有特殊福利（例如夭八假）。軍中休假通常都在週六上午8時放人，俗稱「洞八」，不過針對表現優異的人員會被授予「夭八」榮譽假，可以提前在週五晚上6點離開。若義務役簽下去成為志願役的話，就會是週週夭八假。

延伸閱讀：徐巧芯爆綠委放寬「外役監」遴選資格 網酸：立委為自己鋪路錯了嗎

想當兵5大理由





No.1 愛國心、保家衛國

隨著俄烏戰爭挑起國際情勢緊張，加上台海兩岸情勢緊繃，也讓國防部開始研擬延長義務役役期，把役期從4個月延長到一年幾乎是社會共識。在尚未公布前，啟思民本基金會，在2022年8月時所做的民調，則有65.5%民眾贊同兵役延長；台灣民意基金會2022年12月時再做民調，支持度同樣突破7成。

館長陳之漢直播中強調「逃避兵役就是懦夫」、「保家衛國是每個國民應盡的責任」，更說現在能夠享有民主自由，就是靠前人換來的，「中國大陸沒有進來打台灣，就是因為長期以來你的叔叔哥哥爸爸，用我們2年（當兵）的時間來換取的和平」。



2022年12月底義務役確定延長為1年。對此，新北市長侯友宜表示，從以前到現在，他一定保家衛國捍衛中華民國，為台灣人民以台灣利益為最大優先，讓人民可以穩定生活為首要用意，這是他們的目標。此外，時任民進黨立委管碧玲臉書發文表示，「我堅信備戰才能避戰！小英總統為國家做了困難的決定，她是勇者，台灣人也要做願意保家衛國的勇者。」對此，有網友在貼文留言，「安邦定國和平保台」、「沒有國防就沒有安定的家」、「台灣平安」。

延伸閱讀：港人、港星悼女王遭小粉紅出征批「戀殖」 CNN：其實是在抗議中國





image source: shutterstock

No.2 待遇好

根據國軍人才招募中心公布的薪資待遇，志願役二兵待遇約3萬5320元，隨著階級不同每增加一個階級，薪資調漲1千多到4千多不等。若是軍官少尉階級，薪資從最低5萬560元，若能順利升到上校薪資將高達81,150元。此外，依照地點、職務類別不同，還能領到各項加給，其中外離島加給，最多還能領到2萬元。

除了薪資待遇之外，從軍最有感包括水、電減免，至軍醫院就醫也能免費或是減免，優惠多也讓不少志願役很有感。另外志願役軍人在服役滿20年以上，或服役滿15年且年滿60歲，可以請領月退休俸，也就是終身俸。

此外，未來義務役的薪資，將從目前的月薪6510元，納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6,307元，而適用對象是2005年後出生的役男。一名網友指出，調薪的消息曝光後，部分的人拍手叫好，瞬間讓當兵成了一個爽缺，引起網友討論。不少過來人認為，進去當兵也不會花多少錢，若有好好存錢，出來以後就有第一桶金了。



延伸閱讀：當上班像坐牢、鐵飯碗成枷鎖！從打工族到財富自由 快看「富腦袋」的人怎麼投資理財

image source: 網路溫度計

No.3 身材變精實

不少影視作品的主角當兵後，身材都變結實養眼。PTT有網友詢問「當兵出來變壯正常嗎？」，引起熱烈討論，有人留言「我退伍前腹肌有跑出來欸」、「我新訓進到奮鬥封面連被操爆」、「我朋友海陸真的會」；但也有人表示，「裡面能練身體的機會不多，但伙食很爛，變瘦有可能」。

國防部2022年10月指出，現役軍人合格的身體質量指數BMI值，2023年將提升為男性26、女性24。國民黨立委廖婉汝質詢表示，志願役士兵召募標準中BMI值為男性17-31，女性則為17-26，她質疑「國軍健康中心是減肥中心嗎？」召募進來的官兵「胖胖的」，入營再經體能訓練來降低BMI，「為何不召募時就訂下標準BMI？」國軍何必浪費資源成立與軍醫局功能重疊的健康管理中心？對此，邱國正解釋，召來的標準訂在那邊，但國軍要持恆訓練測考，而測考隨時會來。

延伸閱讀：完美體態超養眼！《體能之巔》人氣選手TOP 10 肌力爆棚的IG帳號快追起來

No.4 貸款容易

一般而言，軍職申請貸款利率較吃香，工作收入穩定，銀行一般會視這類型職業的申貸人還款能力較為穩定，或是擁有較良好的信用，因此銀行在祭出軍公教貸款的方案時，通常會給予相對優惠的放貸利率。

以目前來說，軍公教信用貸款與房屋貸款的優惠利率大約落在 1.31%-3.34% 之間。不過依照不同階級，也有不同信用貸款的額度，士官兵可貸款額度約60萬左右，若將官額度則來到200萬。

2023年3月一名23歲的職業軍人表示，想在高雄市買一間1160萬元的新建案。不過他目前月薪約4萬3000元，買房需貸款900多萬元，未來每月需繳3萬3500元房貸，佔了薪資的4分之3。網友看了他的狀況後，紛紛勸退「一個月繳3萬多，是準備不用過生活嗎」、「你確定一輩子都能當職業軍人不會失業？不會結婚生小孩？一個月花費永遠可以控制在1萬以內嗎？不出意外的話通常都有意外」。

延伸閱讀：他不想存款全梭哈買房！如何說服長輩「扛房貸不等於壓力」網友推「善意的謊言」

image source: pixabay

No.5 完整職涯規劃

志願役生涯共三階段，分別是士兵、士官以及軍官，除了每個階段都有不同職稱跟待遇外。為了培養人才，國軍另設有三軍六校院（陸、海、空三軍官校、國防大學、國防醫學院、空軍航技學院），2022年報到率高達九成五。

除了在三軍六院可以學習到不同技能外，畢業後還能依照不同專長，分派到部隊。若是優秀學生，台灣政府向美軍透過軍購，取得美國軍事學院(亦稱作西點軍校)就讀名額，讓我國陸軍官校的優秀學生，可以經由考試通過前往就讀。我國首位畢業於美國西點軍校的女軍官洪琬婷中校，日前傳出申請退伍獲准，將結束15年的軍旅生涯，引發熱議。

另外國軍更喊出，透過在職技能檢定取得證照，可以讓志願役在退伍後，能銜接未來離營後，順利為接下來的人生做準備。至於人才培育上，國軍也提供包括全時進修、深造教育，鼓勵官兵公餘進修，甚至還有機會赴美、英、日智庫進修研究。

延伸閱讀：別衝動裸辭！兔年5大熱門職缺前景看好 1職務加薪機會大

image source: 網路溫度計

image source: 網路溫度計

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年04月19日至2023年04月18日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『不想當兵／想當兵理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

udn討論區