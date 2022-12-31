【專家之眼】笨蛋！問題不在役期長短，而是戰爭要打多久

過去近一年以來，各界不斷傳聞政府受到美國壓力，希望能夠延長兵役役期；最後在地方公職選舉結束後，經過社會不斷關注，政壇流言四起，最後總算是千呼萬喚始出來，但卻留下無限爭議。

吾人必須面對下列數項嚴酷事實；首先是各國兵役期程長短，對於戰略嚇阻能力來說，不論如何增長義務兵役期程，對於提升戰略嚇阻來說，幾乎是難以發揮任何效用。假若是將義務兵役期程延長，就能夠嚇阻敵手動武決心，在任何戰史實例中，恐怕是難以找到任何先例。

其次是專門將義務兵役人員與志願役常備部隊切割，專門承擔守備任務，然後將志願役常備部隊另外賦予專門擔任打擊部隊，在表面文章與戰鬥文藝上聽起來好像是冠冕堂皇，但在本質上根本是難以搭配。

回顧冷戰時期，阿根廷趁英國經濟不振社會紛亂之際，突然運用以志願役人員為主體之海軍陸戰隊兵力，發動攻勢占領福克蘭群島，然後將守備任務移交給以義務役戰士為主體之陸軍部隊。最後發現英阿福克蘭之役中，兩者戰力與實際戰場表現確實存在差距，或許此種戰史案例，可以讓吾人反省思考，此種延長兵役期程規劃方案，是否真是存在思維盲點。

再者就要提醒，當前依據全募兵制所建立之常備部隊，經常被人詬病之處就是讓志願役人員必須承擔與戰訓本務無關勤務，但此等行政勤務又是維繫部隊運作所必須處理業務，如此既然政府下定決心要延長義務兵役人員役期，是否存在撥補義務役人員至常備部隊，承擔許多僅須熟悉基本戰鬥技能，但卻必須執行之行政勤務，如此可順勢釋出志願役人力，使其專注於戰訓本務，以便獲得雙贏結果。

此外就目前規劃方案看來，顯然都是照著倡議建構所謂國土防衛部隊，只需配備輕型武裝之單純兵種編組構想藍圖來走。但是專門擔任守備任務部隊，其實並非那樣單純，基本通信、後勤、餐食、醫療救傷以及指揮架構如何編組，問題不斷湧現。

而且整個規劃案看起來，根本就忽視海軍、空軍以及其他中央單位所必須滿足之低階人力需求，讓人感覺根本就是在為建構所謂國土防衛部隊相互搭唱，甚至還在暗示將專注於訓練發射單兵攜行防空或反裝甲武器，這根本就是在呼應俄羅斯入侵烏克蘭後，某幾份稱頌烏克蘭民兵運用此等導引武器神勇抗敵媒體報導，國安事務若要不去查證其中真偽，只是媚俗地希望如此仿照，最後恐怕要演出難堪醜劇。

執政者必須理解到，依據國防法第十條：「行政院制定國防政策，統合整體國力，督導所屬各機關辦理國防有關事務。」所以兵役期程問題不但是國家安全政策，更應該是透過跨部會協調才能落實之國防政策；但吾人顯然看不到行政院對此有任何統籌作為。

其實兵役期程長短根本就不是問題核心，而是在於兩岸若是真正發生衝突後，到底有無解套方案？綠營執政對於任何社會呼籲希望能夠改善兩岸關係，根本上就是置之不理；對於安全戰略圈內人士不斷提醒，面對衝突極有可能爆發，必須先思考「終戰指導」，但綠營總是將此痛斥為投降主義，並指控倡議者根本就是在與北京唱和，最後弄到各方都是噤若寒蟬，對討論戰爭指導亦不敢作聲。

笨蛋！問題問題不在役期長短，而是戰爭要打多久；假若綠營推動兵役期程延長，雖然能夠告訴入營服役年輕族群，其對國家盡兵役義務期程將於何時結束，但卻無法告知若是台海發生衝突，最後要如何解決問題，那可就是會威脅到年輕族群未來人生，請問綠營到底要怎樣騙下去呢？