【專家之眼】義務役延長為一年，年輕人欣然接受？

蔡英文總統正式宣布義務役延長為一年，從2024年元旦生效，也就是說2005（民國94）年出生的役男，恢復徵兵制，必須去當兵一年。

由於美「中」對抗，民進黨一面倒向美國也仇中、反中、抗中，導致台海兵凶戰危，對岸武統聲浪高漲，很多涉台文章都説武統已經上了日程表。台灣政府的行政首長更聲稱要進行巷戰，因此，過去一年多來恢復徵兵制，延長兵役年限，討論甚久，如今定案，並不意外。

問題是：這是不是美國的要求，民進黨不得不唯命是從？蔡英文在回應記者的詢問時，表面上當然否認。但從徵兵制恢復定案一宣布，美國在台協會（AIT）立即「表態歡迎」，而回顧美國國防部前部長艾斯培（Mark Esper）今年7月率領大西洋理事會（The Atlantic Council）訪問團到台灣時，曾針對台灣國防政策提出四點建議，包括義務役延長至一年。要國人相信這不是美國要求的，是在美國壓力下做出的決定，誰會相信？

若再加上美國國會日前通過2023財政年度撥款法案，其中涵蓋用於建立「台灣學人計畫」的項目，該計畫會提供美國政府官員到台灣交流2年，第1年學習中文，在第2年則進入立法院、政府部門或私部門工作。美國官員究竟會如何干涉或介入台灣的政府決策？台灣是否實質上淪為美國的殖民地或保護國（Protectorate），在外交、軍事上喪失主導權，如果這就是民進黨人要的「台灣國」，真是令人痛心！

筆者在2020年總統大選投票前，曾接待美國著名智庫學者訪問團，當時訪問團成員之一就問到，如果美國軍艦來台靠港有沒有什麼看法？由於此問題太過敏感，因此沒有直接回答；但當時我反問對方：聽說美國有些智庫學者建議美台重新建交（意謂著「中美斷交」），當時訪問團的一位學者立即用中文（會談時用英文）回答我：「（美國）華府什麼鳥都有。」我當下的感覺其實非常難過，因為我覺得這位成員講的如果是實話，表示美國相關智庫的研究人員，只是把台灣當做「過河卒子」在用、在玩，並沒有把台灣人的「安全」當一回事。

以延長兵役一年為例，又傳出可能未來女性也要當兵，再加上後備軍人的加強召訓，台灣的國防改革本來就是追求國力的提昇，因此不必在意中共的反應，是否因此更加大對台例行軍事干擾的頻率，更加劇台海的緊張，以及武統的提前。但是熟悉國際關係歷史的人都知道，傳統上對峙雙方如果進入「軍備競賽」（arms race）博奕，軍事衝突機率必然增加，也印證了大陸涉台學者預言的「台海之間終需一戰」！這是台灣人真正要的結果嗎？不可避免台灣要被「終極毀滅」嗎？台灣人會欣然接受，為「台灣國」粉身碎骨嗎？

再從蔡英文聲稱這次延長兵役年限及恢復徵兵，是追求國防的「實、量、新」，從科技做戰上來看，兵貴在精，而不在量，一年役期訓練出來的軍隊，真能增加台灣軍隊在科技戰爭時代的硬實力及軟實力嗎？

根據2022年「全球火力—世界軍事力量」組織，對140個國家的常規軍力（不包含核力量）進行排名，主要根據人口、空中力量、陸軍、海軍、自然資源、後勤、財力、國土面積等8個方面50多個指標評估，台灣排名第21名，全民皆兵的以色列排名第18名，並沒有比台灣強很多。而二戰後一直維持募兵制的日本，排名第5。可見，加強國家軍力關鍵，不在募兵制或徵兵制。

現在蔡政府實質上是在美國人「建議」下，同時自己承認在「強大壓力」下做出決定恢復徵兵，延長役期；甚至於還在荒唐的研究，準備吃高等教育的豆腐：大學4年，其中1年可以以服兵役替代。年輕人會真的接受嗎？全體台灣人，會覺得更安全而欣然同意嗎？