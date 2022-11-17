【專家之眼】拜習會後緊接台烏會 蔡政府堅持躺平奮戰

最近有兩場暗示台海兵凶戰危的國際會議，首先是拜習會，主題之一是要控管台海可能爆發的軍事衝突；接著是由美國布希總統中心，邀請蔡總統和戰火中的烏克蘭總統澤倫斯基二度視訊同台。蔡政府對兩會的反應，前面老調重彈，後面是要奮戰。沒傳達出追求和平的新想法，那就請多備戰吧。

美國期中選舉結束後沒幾天，拜習會就緊接登場。看來拜登希望擺脫國內政治影響，重新掌穩美外交政策方向。這是個睿智決定。因為美國國內政治一直影響外交議程，近年以來，雖然對中共強硬是兩黨共識，但國會對抗程度加劇，期中選舉把情勢推向兩黨在比誰更強硬。至於中共領導習近平第三任期開始，寧左勿右之風恐怕也還要吹好一陣。兩位領導在內部初定之際，吹出不同風向給下屬與他國看，頗有新意。

而會議結果，也一如外界預測，沒出現較大實質成績。白宮事前已說，拜習會不太可能讓美中關係出現重大突破。最有建設性的，恐怕就是白宮會後聲明指出，國務卿布林肯將造訪中國「進行他們的後續討論」。但因裴洛西訪台，中共取消安排中美兩軍戰區領導通話、國防部工作會晤等軍事上預防擦槍走火的行動，似乎並未恢復。

然而，本次拜習會對世界仍有意義。各國應該希望看到兩大強權合作，畢竟擺在眼前的困難，太多了。雙方達成繼續談下去共識，並恢復在氣候變遷等議題上攜手，這增加了未來更多合作的可能性。但外界也不宜有太多期待，畢竟兩者矛盾是結構性的。這也形成此會對台灣的無意義：兩強對台灣，目前都有放不得的壓力，於此所謂對話，其實只是各抒己見。

會前拜登曾表態對台議題不會做出根本讓步，希望雙方列出紅線，釐清彼此底線。國安顧問蘇利文則宣布將在會後向台灣簡報拜習會的狀況，讓台灣安心。只是這些說法多屬表演性質。美方在重要會談後跟相關盟國打招呼，向屬慣例。而中共多次對台灣問題表態，拜登是外交老手還要釐清彼此底線，未免奇怪。但台人更該關心的是，蔡政府對此會的聲明，是否連表演都懶。

美國要與中共會面，是為了管控衝突，怕有可能爆發核子大戰。但看前面提及預防擦槍走火的軍事對話並未恢復，會後拜登雖說中國短期內不會武力犯台，但中共不會在此議題上鬆口，拜登說法，猜測罷了。台海危機仍未真正解除。蔡的總統府對此會談回應，卻還是重複舊說：重申「四個堅持」與「四大韌性」，最後再說，將持續與理念相近國家緊密合作，維護台海及印太地區的和平穩定與繁榮發展。由於蔡政府建設台灣無方，沒有韌性可言，這擺明是繼續依賴美國。台灣命運，是交給別國決定了。

兩蔣時代直接面對兩岸衝突，要大家自立自強，也確實栽培出像台積電這樣的企業，從未有如此明白的令人擺佈與躺平形象。最近我國防部釋放的消息是，中共二十大後，共機在台海空域數量增加。更近一點則是美與中共戰機在台灣東部太平洋海域，連飛3天3夜較勁，3天內，美方出動逾100架次戰機，中方則出動300多架次，連夜裡都飛。我官員雖稱全程都有監控、掌握，但也很坦誠地說，「我方根本插不上手」。

最新的會議是美國前總統小布希與蔡及澤倫斯基於16日視訊討論，主題是「為自由奮戰」。烏克蘭現在因戰爭滿目瘡痍情況眾所皆知，之前蔡政府一直避免把台與之類比，現在卻要一起談奮戰。這種暗示恐怕會讓台人更擔心。從拜習會後蔡政府表現的躺平風氣看來，還是快推進徵兵制備戰吧。