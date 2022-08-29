【專家之眼】台海中線與內海化 考驗美中戰略定力

美國國防部政策次長卡爾24日指出，中共解放軍在台灣海峽較以往更為活躍，並藉軍演步步進逼，有意透過「新常態」消除「台海中線」。他並說，美國及國際社會絕不會讓步。中國國防部發言人譚克非則於25日低調回應，表示只要台灣反華並勾結外部勢力謀獨，解放軍將會繼續採取反制行動。顯然，針對台海中線，美中兩國已接近劍拔弩張的程度，未來如何收場，值得關注。

卡爾的談話顯然與白宮印太事務協調總監坎伯12日的發言相互輝映。坎伯指出，針對北京的經濟與軍事壓力，美國將與台灣進行一系列的經貿談判、加強台灣的自衛能力、推動台海標準化海空通行行動，以及強化美國在印太地區的軍事存在。

面對白宮措辭強硬的對台政策談話，中國外交部發言人汪文斌17日的回應相對低調，僅表示美國眾議院議長裴洛西訪問台灣是美國挑釁在先，中國維權在後；破壞台海和平穩定的是美國，不是中國；中國堅決反對「台灣關係法」與「六大保證」期盼美國回到中美三大聯合公報；在裴洛西訪台前，中方多次警告，說到做到，美國不應感到意外。

白宮與五角大廈的對台政策聲明顯示未來美國可能對台海中線與台海內海化採取下列行動。首先，美國戰機與軍艦可能會穿越台灣海峽，以行動昭告全世界台灣海峽不是中國的「內海」，美國與盟友都擁有自由航行與飛越權。

其次，美國機艦也會穿越台海中線，以彰顯冷戰期間美國設定的「台海中線」規範仍然屹立不搖。第三，美國戰機與軍艦若只是偶而穿越台灣海峽或台海中線，則僅具有象徵性的意義。如果無法繼之以增強台灣的自衛能力與強化美國在印太地區的軍事存在，則偶一為之的秀肌肉恐怕不太可能讓中共解放軍在台灣海峽降低活躍的程度。

顯然，由於汪文斌對白宮的回應在外界看來可能有示弱之嫌，因此譚克非對卡爾的回應才略為強硬。不過，汪文斌與譚克非的回應都沒有針對美方所關切的台海中線與台灣海峽「內海化」提出針鋒相對的看法。

令人好奇的是，中國駐美大使秦剛23日前往國務院拜會副國務卿薛曼洽公，但國務院僅證實秦剛來訪，既不開放記者採訪，事後也不提供新聞摘要。國務院一位不具名的官員24日在新聞背景說明記者會中表示，美中兩國會針對雙方分歧議題持續溝通，特別是在緊張期間更要做好管控分歧的工作。儘管他所指的緊張期間極為可能是針對日益升高的台海情勢，但他對秦剛與薛曼的談話內容卻隻字不提。

美國步步為營對台海中線與內海化的挑戰以及中國打太極拳式的回應，未來雙方如何管控分歧又不致擦槍走火，無疑正考驗著美中兩國領導人的戰略定力與政治智慧。