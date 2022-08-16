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【專家之眼】美議員訪台跑龍套 兩岸政府不該互相消耗

聯合報／ 楊穎超/銘傳大學副教授
蔡英文總統（右）昨在總統府接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統（右）昨在總統府接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪問團。圖／總統府提供

玩國際政治，只有發展實力才是真的，其他都是虛事。美國在眾院議長裴洛西訪台，引發中共軍演後，還沒把能否維持海峽中線等重要的軍事新常態問題搞定，就再派議員團來訪。軍事是實，訪團為虛，美國此刻大搞虛事，意欲為何？兩岸政府恐怕要小心，美國正在打消耗戰，該思考是否有必要陪玩下去。

眾院議長前腳剛走，台海就因中共軍演失去海峽中線緩衝，造成更多擦槍走火可能。按理來說，美國接下來最重要工作，應該是重新推回裴洛西訪台前的兩岸軍事對峙情況，以恢復台人對美國有能力介入的信心，並為未來爭取台軍友軍反應空間。但外界只聞美艦將穿行海峽的樓梯響，影子還沒見到，5位美國參眾議員組成的訪團14日就又抵台訪問了。華府智庫專家更加碼爆料「預計另一個國會代表團將在月底前訪問台灣」。

中華民國外交環境不好，對遠道而來的客人當然該表示歡迎。然而，議員所為相當有限，美國行政部門才有可能辦實事。例如過去美國國會通過多少友台決議，實現率大家心裡有數。而據稱在美排名第三的議長來訪，改善了何種情況？增強我們多少實力？沒有。除了打打嘴砲外，後來只被爆料我政府過去在游說她身上花多少錢，然後她秘密陪同的兒子又在亞洲有商業投資，被美國輿論質疑動機不單純。至於因此形成的兩岸緊張，我們又要討論該買哪些武器比較重要，這代表要花更多軍費，卻是面對中共時的杯水車薪，成為對我實力的消耗。

然而，中共比較好過嗎？恐怕不見得。有論者以為，演習讓解放軍有機會進行攻台實戰訓練、突破海峽中線，打造台海新常態。姑且不論美國尚未出牌，目前情況能保持多久，中共還應該想想，現在之所以有能力做到上述行動，是透過2000年後，飛速增長的國防預算養出的優勢武力，就以今年來說，中共國防預算高達人民幣一兆四五○四億餘元（約新台幣六．四兆元），比台灣高出17倍。

這還不是實際數字。2002年，美國防部報告指出，中共實際國防開支可能比官方預算高出四倍。倒是在2018年，瑞典國際和平研究所（SIPRI）估計的中共名義國防開支，縮小為官方數字的1.4倍。而這些數字還不包括公共治安開支，例如武警等相關維穩費用。

台灣光是維持目前軍費，就已經相當吃力了。中共還能維持這樣的開支多久？近年以來，中共內政問題更多，今年經濟數字又不會好看，結果美國光是派幾個訪問團，就讓解放軍大動干戈。

遙想1980年代，美國靠星戰計畫拖垮蘇聯往事殷鑑不遠。民族主義亢奮劑效果不長，中共算盤應該好好打一下，台灣不是中共的敵人，兩岸把錢省下來發展經濟，這可以讓對岸真正有贏過美國的機會，也能造福兩岸人民，善莫大焉。

美國 中共 議員

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