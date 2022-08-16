【專家之眼】美議員訪台跑龍套 兩岸政府不該互相消耗

玩國際政治，只有發展實力才是真的，其他都是虛事。美國在眾院議長裴洛西訪台，引發中共軍演後，還沒把能否維持海峽中線等重要的軍事新常態問題搞定，就再派議員團來訪。軍事是實，訪團為虛，美國此刻大搞虛事，意欲為何？兩岸政府恐怕要小心，美國正在打消耗戰，該思考是否有必要陪玩下去。

眾院議長前腳剛走，台海就因中共軍演失去海峽中線緩衝，造成更多擦槍走火可能。按理來說，美國接下來最重要工作，應該是重新推回裴洛西訪台前的兩岸軍事對峙情況，以恢復台人對美國有能力介入的信心，並為未來爭取台軍友軍反應空間。但外界只聞美艦將穿行海峽的樓梯響，影子還沒見到，5位美國參眾議員組成的訪團14日就又抵台訪問了。華府智庫專家更加碼爆料「預計另一個國會代表團將在月底前訪問台灣」。

中華民國外交環境不好，對遠道而來的客人當然該表示歡迎。然而，議員所為相當有限，美國行政部門才有可能辦實事。例如過去美國國會通過多少友台決議，實現率大家心裡有數。而據稱在美排名第三的議長來訪，改善了何種情況？增強我們多少實力？沒有。除了打打嘴砲外，後來只被爆料我政府過去在游說她身上花多少錢，然後她秘密陪同的兒子又在亞洲有商業投資，被美國輿論質疑動機不單純。至於因此形成的兩岸緊張，我們又要討論該買哪些武器比較重要，這代表要花更多軍費，卻是面對中共時的杯水車薪，成為對我實力的消耗。

然而，中共比較好過嗎？恐怕不見得。有論者以為，演習讓解放軍有機會進行攻台實戰訓練、突破海峽中線，打造台海新常態。姑且不論美國尚未出牌，目前情況能保持多久，中共還應該想想，現在之所以有能力做到上述行動，是透過2000年後，飛速增長的國防預算養出的優勢武力，就以今年來說，中共國防預算高達人民幣一兆四五○四億餘元（約新台幣六．四兆元），比台灣高出17倍。

這還不是實際數字。2002年，美國防部報告指出，中共實際國防開支可能比官方預算高出四倍。倒是在2018年，瑞典國際和平研究所（SIPRI）估計的中共名義國防開支，縮小為官方數字的1.4倍。而這些數字還不包括公共治安開支，例如武警等相關維穩費用。

台灣光是維持目前軍費，就已經相當吃力了。中共還能維持這樣的開支多久？近年以來，中共內政問題更多，今年經濟數字又不會好看，結果美國光是派幾個訪問團，就讓解放軍大動干戈。

遙想1980年代，美國靠星戰計畫拖垮蘇聯往事殷鑑不遠。民族主義亢奮劑效果不長，中共算盤應該好好打一下，台灣不是中共的敵人，兩岸把錢省下來發展經濟，這可以讓對岸真正有贏過美國的機會，也能造福兩岸人民，善莫大焉。