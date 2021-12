【專家之眼】自毀產業嚇阻入侵 焦土戰略絕不可行

美國陸軍戰爭學院以《戰爭要素》(Parameters)為名,每季發刊學報2021年第4刊(冬季刊),刊登以《徒勞無獲:嚇阻中國入侵台灣之道》(Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan)為題撰寫論文,倡議應以台灣半導體產業作為焦土戰略標的物,期能透過明確表述北京對台動武勢將徒勞無獲,進而嚇阻中國大陸運用武力對台採取入侵行動。

此項論文係由美國空軍大學(Air University, United States Air Force)軍事專業教育遠距教學研究院戰略與安全研究系(Department of Strategy and Security Studies at eSchool of Graduate Professional Military Education)系主任麥金尼(Jared M. McKinney)博士,以及科羅拉多州立大學政治學教授哈里斯(Peter Harris)博士所共同執筆;兩位學者都擔任美國空軍戰爭學院印太事務期刊(Journal of Indo-Pacific Affairs)編輯。

儘管美國軍事專業教育體系所刊行學術刊物,必然會在每篇論文刊出時,特別聲明其內容並不代表美國政府與美國軍事體系任何政策取向或是立場,僅代表作者本身觀點。但是從該論文刊行時所表述之兩位作者背景來說,其為美國國防與軍事體系圈內人,具有參與政策研議相當地位與機會,確實是毋庸置疑相當可信。

該文稿論述主軸係基於考量若是兩岸發生軍事衝突,華盛頓可能無法及時介入戰局,採取有效因應行動;此外並從中國大陸整建軍備發展趨勢觀察,就算美軍積極介入,可能亦無法避免台灣遭致攻佔命運,反而必須承擔大國強權直接衝突風險。因此倡議由華盛頓與台北共同研議焦土戰略,特別針對台灣半導體產業進行反資敵破壞行動目標,讓北京認識到,就算在攫取台灣後,亦無法掌握半導體產業所具備產能,從而透過戰略損益精算,維持當前態勢放棄改變現狀冒進行動。

該論文發表後,立即受到多方提出負面評議,特別是認為台北主政高層透過公開表達,在面對入侵威脅時,將主動摧毀台灣半導體產業設施,不惜以極端應對手法,讓北京在入侵後徒勞無獲;同時美國與其他盟友將聯手提供台灣高科技人力避難收容計畫,讓中國大陸亦無機會吸納此等高階優質人才,重建台灣半導體產業,亦將拖垮大陸高科技產業,完全就是讓台灣莫名其妙自我了斷異想天開之舉。

此種自以為是之論點,顯然是對兩岸矛盾關係與戰略態勢有所誤解,因此才會提出如此荒唐戰略估算,在此提出數項解析,期讓讀者更能理解其中訛誤所在。首先是要指出,中國大陸尋求統一台灣,不論係基於感性之民族大義,抑或是從地緣戰略角度,理性思考掌控台灣之戰略價值,絕對都與台灣半導體產業毫無因果關係。

若是將台灣具有半導體產業視為懷璧其罪,引起中國大陸入侵貪念,這是完全誤解兩岸矛盾與歷史情結。論文作者麥金尼曾經負笈北京大學,如此過分高估台灣半導體產業在兩岸衝突態勢架構下之價值比重,只能讓人感嘆學藝不精,在全球晶片供需失調產生恐慌下,讓台灣半導體產業產能成為媒體報導焦點,使其判斷完全失焦,將台灣所具備戰略價值與中華民族追求國家統一之感性因素,完全受到漠視,所以才會產生嚴重估算錯誤。

其次就是作者本身完全不能理解台灣半導體產業整體產銷網路鏈結關係,誠然台灣半導體產業能量確實驚人技術檔次更是可觀,但若是上無來自西方先進國家所提供之技術支援與生產機具支持,下無穩定市場需求順利滿足產銷通路運作秩序,就算台灣半導體產業絲毫無損地落入北京掌控,能否維持目前產銷網路與運作關係,其實是大有疑問。

再者就是中國大陸早就認識到必須在半導體產業建立自主研發與製造能量,否則必然會讓相關科技發展受制於人,假若要說攫取台灣半導體產業能力,近年來透過高薪禮聘與優厚待遇,讓台灣半導體產業設計與研究團隊渡海西征,希望在大陸另創鴻圖早就不是新聞。透過入侵台灣強佔奪取,還不如面對台灣隔海招手網羅專家認真取經,透過自立自強建立產業能量來得乾脆。

此外台灣對於大陸來說,其所具價值絕對不僅限於半導體產業,而且就台灣各項產業所具備本事來說,亦不僅限於產製半導體。從兩岸貿易往來過程可以認識到,大陸透過建構商業貿易關係,就可以獲得其所希望獲得之產業商品。就算目前基於國家安全考量,對大陸採取出口管制之高科技產品與技術,亦非刺激大陸追求國家統一之驅動因素;因此將北京對台動武定位成盜賊入侵,覬覦台灣高科技產業,確實是對整體產業關係沒做好功課,所以判斷會如此白目。

最後就要很殘酷地指出,該篇論文其實言下之意就是另類包裝棄台論,特別是強調其論述目的是在避免大國強權直接為台灣發生衝突風險,因此將台灣視為絕色美女,但可能被土豪劣紳逼迫嫁娶,所以要靠自己宣稱打算服毒上吊,來讓對方知難而退打消主意,基本上就是存心袖手旁觀置身事外。洋和尚亂念經,結果端出這麼個歪點子,真是要讓人啼笑皆非難以相信。自毀產業無法嚇阻入侵,焦土戰略更是絕不可行,要想維持和平,終究還是要穩定兩岸關係!