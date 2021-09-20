【專家之眼】軍購舉債是變相的「代際掠奪」

下年度中央政府總預算中，國防部主管預算編列3,726億，加計新式戰機採購特別預算401億，與特種基金業務支出590億，合共4,717億；若再加計行政院會16日通過之5年2,400億《海空戰力提升計畫採購特別條例草案》、平均每年分攤之480億，111年度國防預算總規模達5,197億。

如此鉅額的國防預算，是總預算所編列經濟發展支出（2,607億）的兩倍、高過教育科學文化支出（4,561億），直逼社會福利支出（6,018億）的水準；換算GDP占比為2.3%。根據美國中央情報局2020年《世界各國紀實年鑑》之155國排名，台灣軍費支出GDP占比可從第65名，躍昇進前40名，甚至高於中共之1.9%。

軍費支出的大增，容或有厚植國防能量、鞏固國家安全之不可不為，筆者非軍事專業，不敢置喙；然伸手向後代子孫要錢買武器，則應有公斷。

總預算（含基金預算）之債務舉借應歸屬國防支出的部分，或可根據國防支出份額計算；但為簡化討論，此部分舉債姑置不論，以下聚焦於特別預算之債務舉借情形。

新式戰機採購特別預算規模2,500億，已自109年度起，分7年編列2,472億預算，其中舉債2,322億；111年度起進入舉債高峰期，至115年度每年債務舉借分別為351、451、452、430及399億。

若5年2,400億之海空戰力提升計畫特別預算又全數以舉債因應，平均攤列於111至115年度間，則每年須舉債480億。加計前項新式戰機採購舉債，111至115年度，國防特別預算舉債分別為831、931、932、910及879億。

由於舉債必須於未來以增加稅負償還，後續5年，年年高達8、900億的國防特別預算舉債，可視為向後代子孫課稅支付。如果當前世代無力因應軍購支出，而必須向後代子孫伸手，情有可原；但如果只是媚俗的政治考量、便宜行事而舉債軍購，實為進行「代際掠奪」。

總統及行政院長多次表示，歸功於台灣防疫的成果，當全世界的經濟衰退時，台灣逆勢擁有「傲人」的經濟成長；主計總處預估今年將是11年來經濟成長「最高」；國發會認為加上五倍券效益，很有機會經濟成長率「超過6%」。在這些亮眼數據背後陰暗的角落，執政者絕口不提的是台灣三流國家水準的租稅負擔率。

台灣2020年租稅負擔率為12.1%，相較於2019年之13%，下跌將近1個百分點、創下2014年以來最低；筆者預估今年租稅負擔率將跌破12%。介於12、13% 間之租稅負擔率，為《財政統計年報》所列21國中最低，甚至低於被標記為「避稅天堂」（tax haven）的新加坡。

既然當前世代的台灣人，正享受傲人的經濟成長，何以購買武器自衛須向後代子孫伸手？自古先人頌禱，爾福爾祿，永錫子孫；我輩豈非倒行逆施，竟厚顏要求子孫庇蔭？

疫情仍有隱憂、多項美方對我軍售及前瞻計畫第四期預算尚未編列、勞工保險破產在即，台灣財政前景，履薄臨淵。因應軍購財源，請蔡政府以開徵國防捐或增稅籌措。租稅負擔率只消提升0.5%，即可新增約1,100億稅收，用作軍備採購財源，綽綽有餘矣。