【專家之眼】先洗腦再恐嚇，塔利班該學塔綠班

阿富汗政局近日引起關注，有網民在批踢踢實業坊（PTT）以「塔綠班」綽號嘲諷民進黨政府。開宗教玩笑是不好的。但看最近蔡英文總統專機探視媒體大亨，與國防部密集出動裝甲車演訓的政治意涵，塔利班政府倒是應該好好參透學習，以增強其統治與公關技巧。

塔利班最受批評之處，就是使用暴力手段，迫使阿富汗人民遵從他們信仰的教義。這個邏輯是先暴力，再洗腦，手段易被批評不夠文明也不夠聰明：先用暴力，要傷害多少生命啊？！看看民進黨政府高明之處，就是先洗腦，再恐嚇，洗過一番之後，有意見人民只剩微弱少數，讓他們發發牢騷，還能博得民主政府美名。這麼高段的統治技巧，可以舉近期發生的兩件事為例。

第一是蔡總統8月29日搭專機到高雄探視三立電視台董事長林崑海。傳播媒體做為第四權，通常要與政治保持距離，即便以前國民黨大權一把抓，也只有兩蔣探重要官員病故，從沒聽過黨領袖與報老闆好到親自去看。而以前民進黨可清高了，高喊黨政軍退出媒體，現在則是完全沒在裝。面對外界疑問，總統府、高雄市政府、民進黨高雄市黨部據說相當低調，強調是私人不公開行程。

既然是私人行程，就不該使用國家公器。蔡總統沒在擔心公私不分質疑，偕同高雄市長、民進黨市黨部主委等人親去問候，想必是有所求而來。他們為何不怕？顯然是「民進黨比較清廉」的傳統洗腦發揮效果。

其次，林董不只是媒體大亨，也是民進黨派系湧言會—俗稱「海派」的金主。他的媒體與蔡政府關係非比尋常：2016年以前，其每年從政府獲得的標案金額不到5千萬元，自蔡當選後，每年標案金額便直線上升，2019年更一舉突破3億元。蔡政府給媒體錢，媒體要怎麼回報？網路上對「三明治」、「泣」媒體的謔稱與派系人物的活躍程度，似乎說明了其在政壇扮演的角色。他們能夠如此呼風喚雨，政媒合作的洗腦能力更是不容小覷。

另一件事是國防部短期內兩次出動裝甲車的演訓。8月28日凌晨國防部又在總統府及總統寓所周邊實施多輛雲豹裝甲車的夜間戰術機動，講明針對陳情抗議活動。說「又」是因為，8月20日同單位才進行過實兵演練，假想敵軍欲奪我重要目標，並阻絕我交通要道，因此出動同型車輛駛過中山北路進行演練。

從該單位駐地駛過中山北路，要保護哪個重要目標，不言可喻。同一個地方在這麼短時間密集來兩次，還特別說要針對陳抗活動。不禁讓人聯想，是否在蔡政府心中，人民危害蔡政府程度與敵軍一樣？而這類演習出動軍人與裝甲車，如此大張旗鼓，這不僅是恐嚇問題，人民還能驚覺，面對陳抗，政府其實是有拿裝甲車對付民眾的準備。

號稱民主的蔡政府兩手策略準備在這裡了，大家該看清楚，國外威權政府也可以學一下：先請人民好好觀賞政府資助、製作精美的媒體節目，如果不接受洗腦，也請別出來陳抗，否則要想想呼嘯而過的裝甲車演練目標與軍事武力。若以為民主政府不會對人民動手，我們不知道國防部這些演習是不是做辛酸的，你可以猜一下。