【專家之眼】戰機伴飛：只想「護航」的啦啦隊政府

東京奧運中華隊選手奪牌返台，全國民眾歡欣，然空軍奉總統之命派戰機伴飛，被質疑將國軍當成啦啦隊；或許該機選手感到受到重視，在內宣上確實可能鼓舞人心，但此舉是否如同商務艙一樣，只是錦上添花或曇花一現的短線操作，留待公評。

同日，衛福部長陳時中在記者會怒嗆記者有關高端疫苗的提問；記者本於第四權監督天職與大眾知的權利，於記者會公開提問，並無不妥，民主國家舉世皆然，陳部長不僅開嗆拒答，更質疑記者心態，難道媒體只能當應聲的鸚鵡，卻不准當唱反調的烏鴉？真正渴望啦啦隊助威者，恐怕是政府官員自己。

陳部長不是第一次反嗆記者。問高端疫苗數量，他反譏心態不健康；問疫苗採購價格，他認為問的人居心叵測；去年底紐籍機師染疫足跡疫調密件外流，記者追問足跡為何不公布，也遭陳部長強硬回覆「這你就不用再問了，一切足跡都由指揮中心公布為主」。

不只記者碰釘子，立委行使職權質詢，下場並沒有比較好。立委問快篩試劑進口進度，陳部長反嗆廠商「不進來我要審什麼」，但政府難道不能自行主動採購？要求提供3+11會議紀錄，一下說待簽核，一下又說沒有，最後更落下「現在就是沒有，要我現在做一份給你嗎？」問3+11政策誰開會拍板，一下說副指揮官，一下又改口。

立委不滿疫苗接種第二類人員一再膨脹，不知如何編成，更不知哪些官員打莫德納，都是黑箱，他則氣噗噗回嗆「什麼東西沒公告」，更答非所問地說相關人員都有造冊。政府官員有報告與答詢立法院的義務，但政務官動輒以機密為由拒不透露，甚至陳述前後不一致，若在美國恐已有觸犯藐視國會或偽證罪之嫌。不過在執政黨自己同志的護航與自我閹割下，才給了政務官勇於抗拒監督的底氣。

只准當啦啦隊唱和，不能有質疑聲音，大搞一言堂的風氣瀰漫。日前監察院完成「新冠肺炎疫情對國際情勢及我國外交之影響」期末報告，對大陸疫苗外交示警，並建議輸出國產疫苗展現人道外交精神。此調查報告之建議對行政機關毫無拘束力，且監察院的角色雖然包括提出糾正案提醒政府注意，但是大陸藉疫苗拉攏我友邦，政府豈不知情？

對於行政機關已注意到之事情，根本無需再作白工提醒。至於政府疫苗採購政策疑雲重重，竟在廠商未能通過緊急授權前就要求先行生產，並承諾吸收損失，是否涉及違失，這些才是監察院應該著力的重點。然監察院捨本逐末，只充當啦啦隊，與執政者遙相呼應，全然失格。

原本應該監督政府的兩院，都可以變成伴飛行政部門，為其護航的啦啦隊。那國軍奉命幫忙內宣，又有什麼好大驚小怪的呢！不過比較讓人不解的是，空軍伴飛的為何只有一班機，其他為國爭光的選手呢？