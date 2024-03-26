快訊

瘋白沙屯媽祖！壯男全程追「粉紅超跑」破功 穿錯鞋3天掛病號

Angelababy真的慘了！主持「奔跑吧」11年慘被踢出 原因可能是這個

安撫受傷香燈腳、停駕賜福...白沙屯媽祖繞境9天8夜 盤點那些感動瞬間

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，今午1點30分左右返回通霄境內，大批信眾集結在台1線通霄、苑裡交界路段鑽轎腳，現場還有百萬炮陣迎駕。記者吳傑沐／攝影
白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，今午1點30分左右返回通霄境內，大批信眾集結在台1線通霄、苑裡交界路段鑽轎腳，現場還有百萬炮陣迎駕。記者吳傑沐／攝影

文／陳宣懿

白沙屯媽祖遶境沒有固定路線，但媽祖都知道哪裡有信眾需要祂，所以粉紅超跑忽然停下或來個大轉彎幫信眾治病，幾乎是每年都會看到的景象，也因此有不少信眾帶著病痛纏身的家人，試圖在媽祖可能會經過的地方跪著等待媽祖賜福。有時還能看到媽祖安撫受傷的「香燈腳」、幫忙安神位、到信眾的家中停駕賜福。今年白沙屯媽祖遶境又有什麼小故事發生？《網路溫度計DailyView》帶您分析網友們關注「白沙屯媽祖」的最新、最多話題。

50萬信徒追隨媽祖　香燈腳造成垃圾亂象

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/03/23～2024/03/24）統計調查，白沙屯媽祖近兩日探索概念，出現「香燈腳、三進三退、媽祖慈悲」。粉紅超跑23日抵達北港朝天宮，讓北港湧進多達50萬信眾，人一多卻也產生垃圾亂象，有店家熱情供餐，卻有香燈腳吃完後亂丟垃圾，甚至還有攤車老闆驚見攤位上被放滿垃圾。有網友表示，「每年都這樣」、「強制善心供餐人員不要提供免洗餐具」。

揪甘心！孕婦趴不下去　轎班抬高鑾轎

白沙屯媽祖抵達北港後，周邊人潮爆滿，約50萬名信徒齊喊「進哦！進哦！」，鑾轎三進三退衝入朝天宮。媽祖鑾轎首度進入雲林縣政府，縣長張麗善跪地迎接感動爆哭，哽咽說，「希望媽祖庇佑讓雲林各方面的建設跟福利都能跟六都比擬，尤其要讓雲林縣民脫離貧窮」。遶境沿途都會有信眾想鑽轎底被媽祖加持，今年白沙屯媽祖經過雲林縣政府外時，遇到一名信眾是孕婦，挺著大肚趴不下去，轎班隨即把鑾轎抬高，暖心一幕讓網友狂讚，「滿滿的感動，媽祖慈悲！」

白沙屯媽祖24日回程途中，遇到一位婦人抱著疑似生病的孩子跪在媽祖鑾轎前哭求，原本一路急行的媽祖竟停下來搖晃著轎身，對母子賜福，讓不少看直播的民眾動容。此外，白沙屯媽祖20日遇喪家還急停緊貼大車，以車擋轎身，怕沖到新亡魂，種種故事都讓信眾直呼「媽祖慈悲」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月23日至2024年03月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『白沙屯拱天宮媽祖』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

延伸閱讀

3月瘋媽祖！全台十大必訪媽祖廟　你去過哪幾間？

白沙屯媽祖進香參加人數創新高　「她」討論度第一

北港朝天宮 白沙屯媽祖 網路溫度計

延伸閱讀

影／白沙屯媽祖回宮安座 9天8夜徒步進香落幕

欠債2億！徐亨「自認過氣」陷低潮 現身朝聖白沙屯媽祖

數萬信眾高喊進喔！白沙屯媽祖宮前三進三出 300公里進香圓滿落幕

欠債2億！徐亨「自認過氣」陷低潮 現身朝聖白沙屯媽祖

相關新聞

數萬信眾高喊進喔！白沙屯媽祖宮前三進三出 300公里進香圓滿落幕

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步雲林北港朝天宮進香活動，在今天下午2點45分左右，數以萬計信眾高喊「進喔！進喔！」，...

安撫受傷香燈腳、停駕賜福...白沙屯媽祖繞境9天8夜 盤點那些感動瞬間

白沙屯媽祖遶境沒有固定路線，但媽祖都知道哪裡有信眾需要祂，所以粉紅超跑忽然停下或來個大轉彎幫信眾治病...

最後一哩路也圓滿了 白沙屯媽祖返抵拱天宮安座

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖徒步進香，今天完成回鑾最後一哩路，鑾轎下午2時35分返抵拱天宮，信眾情緒沸騰，高呼「進喔」請出媽祖...

影／白沙屯媽祖回宮安座 9天8夜徒步進香落幕

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖3月26日下午回宮安座，現場觀禮信眾人擠人擠、鞭炮聲不斷，信眾高喊「進喔！進喔！」鑾轎三進三...

影／白沙屯媽祖回宮了 上萬民眾齊喊「進喔！」震撼人心

白沙屯媽祖進香行程，今天回鑾，昨晚駐駕在苗栗通霄慈后宮，於今早7點起駕，一路往北到秋茂園附近的空地後，更換成八人大轎，並...

影／白沙屯媽祖回鑾！空拍照「萬人空巷」掀高潮 9天8夜進香圓滿落幕

為期9天8夜的白沙屯媽祖進香行程，今天下午從白沙屯車站起駕回宮，不少民眾提前到拱天宮等候，整條街道湧入了上萬名群眾，街上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。