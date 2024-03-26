安撫受傷香燈腳、停駕賜福...白沙屯媽祖繞境9天8夜 盤點那些感動瞬間
文／陳宣懿
白沙屯媽祖遶境沒有固定路線，但媽祖都知道哪裡有信眾需要祂，所以粉紅超跑忽然停下或來個大轉彎幫信眾治病，幾乎是每年都會看到的景象，也因此有不少信眾帶著病痛纏身的家人，試圖在媽祖可能會經過的地方跪著等待媽祖賜福。有時還能看到媽祖安撫受傷的「香燈腳」、幫忙安神位、到信眾的家中停駕賜福。今年白沙屯媽祖遶境又有什麼小故事發生？《網路溫度計DailyView》帶您分析網友們關注「白沙屯媽祖」的最新、最多話題。
50萬信徒追隨媽祖 香燈腳造成垃圾亂象
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/03/23～2024/03/24）統計調查，白沙屯媽祖近兩日探索概念，出現「香燈腳、三進三退、媽祖慈悲」。粉紅超跑23日抵達北港朝天宮，讓北港湧進多達50萬信眾，人一多卻也產生垃圾亂象，有店家熱情供餐，卻有香燈腳吃完後亂丟垃圾，甚至還有攤車老闆驚見攤位上被放滿垃圾。有網友表示，「每年都這樣」、「強制善心供餐人員不要提供免洗餐具」。
揪甘心！孕婦趴不下去 轎班抬高鑾轎
白沙屯媽祖抵達北港後，周邊人潮爆滿，約50萬名信徒齊喊「進哦！進哦！」，鑾轎三進三退衝入朝天宮。媽祖鑾轎首度進入雲林縣政府，縣長張麗善跪地迎接感動爆哭，哽咽說，「希望媽祖庇佑讓雲林各方面的建設跟福利都能跟六都比擬，尤其要讓雲林縣民脫離貧窮」。遶境沿途都會有信眾想鑽轎底被媽祖加持，今年白沙屯媽祖經過雲林縣政府外時，遇到一名信眾是孕婦，挺著大肚趴不下去，轎班隨即把鑾轎抬高，暖心一幕讓網友狂讚，「滿滿的感動，媽祖慈悲！」
白沙屯媽祖24日回程途中，遇到一位婦人抱著疑似生病的孩子跪在媽祖鑾轎前哭求，原本一路急行的媽祖竟停下來搖晃著轎身，對母子賜福，讓不少看直播的民眾動容。此外，白沙屯媽祖20日遇喪家還急停緊貼大車，以車擋轎身，怕沖到新亡魂，種種故事都讓信眾直呼「媽祖慈悲」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月23日至2024年03月24日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『白沙屯拱天宮媽祖』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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