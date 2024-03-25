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最後一夜！通霄人海喜迎「粉紅超跑」駐駕慈后宮 明回宮安座

中央社／ 苗栗縣25日電
2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香回鑾急行軍，不到34小時就從雲林北港返抵苗栗縣境，鑾轎25日晚間抵達通霄慈后宮駐駕，廣場擠滿熱情信眾，現場彩炮、歡呼聲四起。圖／民眾提供（中央社）
2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香回鑾急行軍，不到34小時就從雲林北港返抵苗栗縣境，鑾轎25日晚間抵達通霄慈后宮駐駕，廣場擠滿熱情信眾，現場彩炮、歡呼聲四起。圖／民眾提供（中央社）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香回鑾急行軍，不到34小時自雲林北港抵達苗栗縣境，今晚順利駐駕通霄慈后宮，明天將繼續完成今年9天8夜進香最後一哩路回宮安座。

白沙屯媽祖24日凌晨在北港朝天宮完成此行最重要的進火儀式後，隨即帶領香燈腳連夜北返，有香燈腳說，「粉紅超跑」鑾轎啟動渦輪模式，一路急行軍，只花不到34小時，今天上午10時許就已返抵苗栗縣境。

除了大批虔誠信眾隨行，通霄鎮陳姓吊車業者結合同業，出動18輛吊車吊掛數百串鞭炮，在台1線通霄、苑裡交界路段恭迎媽祖回鑾。業者表示，今年已是連續第14年以吊車鞭炮熱情迎接媽祖，所有車輛、司機都是大家發心贊助，有人遠從高雄美濃或基隆前來苗栗通霄，相當踴躍，「為了媽祖，心意滿滿」。

沿途許多企業、團體在路旁設紅壇，等候媽祖停駕小憩，不時有民眾排隊跪趴在地，等著鑽轎腳，祈求媽祖庇佑賜福。

「粉紅超跑」一路往北前行，期間曾停駕通霄警分局、通霄鎮公所及通霄火車站前，所到之處擠滿熱情信眾。

隨著天色漸暗，晚間6時20分許，鑾轎抵達通霄慈后宮駐駕，現場彩炮、歡呼聲四起。鑾轎預計明天上午起駕，繼續完成今年9天8夜進香之旅最後一哩路，回到白沙屯拱天宮安座。

白沙屯媽祖 苗栗縣 遶境

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