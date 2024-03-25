白沙屯媽 二度福佑重傷小姊妹

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖北港進香昨天第7天，凌晨1時在朝天宮完成「刈火」儀式後，在數萬信眾護送下起駕回鑾；由於回程要在32小時完成近兩百公里，「粉紅超跑」加渦輪，以驚人速度急行軍，昨趕了近82多公里，晚間約10時25分通過彰化伸港鄉陳家3姊弟遭撞路口，再次為受重傷的兩姊妹祈福。

昨晨0時10分白沙屯媽祖與山邊媽祖被恭迎到朝天宮正殿神案進行刈火儀式，之後在眾人「進喔！進喔！」聲中，白沙屯媽祖、山邊媽祖登轎，朝天宮廣場萬頭攢動，合十恭送北返拱天宮。

神轎一出廟門即加快腳程往北前進，急行軍連夜趕路，至中午就行進逾50公里，沿彰化縣台17線經大城鄉、一路到芳苑鄉，中午停駕王功福海宮。

白沙屯媽祖下午3時30分剛起駕，一婦人抱著疑似生病的孩子跪在媽祖鑾轎前哭求媽祖保佑，原本一路急行的媽祖停下來搖晃著轎身，對母子賜福近5分鐘，讓不少民眾感動落淚。

20日早上白沙屯媽祖沿台一線行進時，轉進彰化秀傳醫院，為遭撞受重傷的陳家姊妹加持、祈福；昨天急行軍回鑾，沿著建國路（台17線）往北走，晚間10時許抵達美港公路路口，陳家3姊弟的家人也準備姊妹的衣物在車禍路口等候媽祖鑾轎，希望媽祖保佑姊妹康復。

鑾轎昨晚停駕伸港鄉福安宮，預定今天凌晨2時起駕，再次急行軍上路，預計中午回到苗栗。

商品推薦