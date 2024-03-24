白沙屯媽進香 拱天宮：今年最驚奇

苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖昨天上午抵達雲林北港朝天宮，因逢周六，北港人潮大爆滿，寸步難行，推估超過20萬人湧入北港，拱天宮總幹事陳春發表示，白沙屯媽祖徒步進香200年，今年真的是最驚奇、最興奮的一次。

白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖鑾轎在北港所到之處都是人潮，民眾引頸企盼媽祖到來。陳春發表示，徒步北港進香將近200年，從早期只有20幾人到現在幾十萬人參與，今年是他覺得最驚奇、興奮的一年。拱天宮主委洪文華昨天觀察人潮，推估可能有近50萬人參與媽祖進香。

媽祖鑾轎今天將啟程返回，陳春發說，回程32小時要走200多公里，是很大的考驗，歡迎信徒來挑戰。今天凌晨0點10分進行刈（進）火儀式，今年報名香客人數逼近18萬人，每名香客的名單都記錄在拱天宮的吉祥疏文，今年疏文多達1000張，將動員500人一起念誦告知上蒼及媽祖婆，祈求福蔭庇祐。

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬指出，白沙屯媽在朝天宮刈火，是整個徒步進香最重要的儀式，由朝天宮住持法師主持，並以朝天宮終年不滅的光明燈引燃金紙到「萬年香火」爐中，誦念經文恭讀「吉祥文疏」祈求媽祖慈悲庇佑。

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