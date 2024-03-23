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白沙屯媽進雲林縣府 張麗善感動爆哭

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
白沙屯媽祖鑾駕昨天首次進雲林縣府。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖鑾駕昨天首次進雲林縣府。記者陳雅玲／攝影

苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖徒步雲林縣北港進香第5天，繼前天首度進入林內鄉、斗六市，昨天早上停駕縣府，縣長張麗善感動爆哭，中午首度進入斗南市區，在鎮公所停駕休息，縣府民政處說，今年媽祖進香路線改走雲林山線，與歷年明顯不同，讓山線民眾充滿驚喜。

張麗善跪地迎接感動哽咽說，「希望媽祖庇佑讓雲林各方面建設跟福利都能跟六都比擬，尤其要讓雲林縣民脫離貧窮」。媽祖鑾轎駐駕斗六，昨天清晨出發進香，陸續到斗六派出所、斗六火車站、縣府、台大斗六分院，都是未走過的路線，讓斗六人嗨翻。

白沙屯媽祖鑾駕昨天首次進雲林縣府，縣長張麗善（左二）迎接。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖鑾駕昨天首次進雲林縣府，縣長張麗善（左二）迎接。記者陳雅玲／攝影

1名資深香燈腳說，今年進香路線有別以往，首次進入林內鄉停駕斗六市，推估路線可能將從斗六接往斗南鎮，沿虎尾、土庫、元長等鄉鎮朝北港朝天宮前進。媽祖鑾轎下午到東明國中、斗南特教學校賜福，大批香燈腳持續朝北港前進，崙背鄉民代表李居安和友人擔心香燈腳休息不好睡，準備近2千塊瑜伽墊與香燈腳結緣，供休息使用。

李居安往年都會與友人集資準備冬瓜茶跟白沙屯媽祖香燈腳結緣，後來他發現香燈腳最需要是睡覺地方，他們多數都用紙板鋪地上睡覺，李居安說，今年大家集思廣益集資發送瑜伽墊，香燈腳憑著「報名臂章」即可兌換瑜伽睡墊，鋪在地上睡不會太冷，之前已經發了兩波1200條，都被香燈腳索取一空，昨天追加500塊。

雲林縣崙背鄉民代表李居安與友人集資送隨香信徒瑜伽墊。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣崙背鄉民代表李居安與友人集資送隨香信徒瑜伽墊。記者陳雅玲／翻攝

北港朝天宮 張麗善 白沙屯媽祖

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