迎接白沙屯媽祖進香 北港警強力清除違規設攤
迎接白沙屯媽祖進香，雲林縣警局北港分局16、17日針對北港鎮中山路周遭私人擺設雜物占用道路及商家違規設攤進行宣導及強力執法，維護交通秩序及公共安全。
北港分局今天發布新聞稿表示，白沙屯媽祖已往朝天宮進香，數十萬人潮將湧入北港，為此警方16日起連續2天全力掃除朝天宮前大街（中山路）非法占用道路行為。
北港分局長張澤銘指出，16、17日2天共取締20多攤並開出多張勸導單；北港朝天宮商圈周邊道路常發現違法攬客、違規停車及流動攤販，今年1月至5月警方編排「清道專案」勤務，針對北港鎮中山、中正、大同及民生路等取締違規占用路肩及路霸。
張澤銘呼籲民眾、店家，遵守交通法規，將道路還給用路人，勿一犯再犯。
2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香活動，18日凌晨起駕出發，今年報名人數逼近18萬人，「粉紅超跑」鑾轎率隨香大軍啟程，展開為期9天8夜宗教之旅。
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