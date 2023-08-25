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台電估燃料成本降 營業基金轉虧為盈
行政院昨拍板明年度中央政府總預算案，其中營業基金收入竟轉虧為盈，稅後淨利達上百億元，主要是台電公司預估國際燃料價格下降，燃料成本將大幅減少；不過，台電目前累積虧損仍達三千多億。
台電表示，預估虧損減少主要是因為國際燃料價格下跌，發電成本降低，全年目標希望把虧損控制在兩千億元內。
行政院昨公布明年度中央政府總預算案，其中營業基金部分，營業總收入三兆三一三八億，營業總支出三兆二八九二億，收支互抵後，稅後淨利二四六億元，與今年度預算淨損八一二億元相比轉虧為盈。
行政院主計總處指出，台電預估國際燃料價格下跌，減少燃料成本，虧損因此減少八九七億元。
台電指出，面對虧損如果不增資，就會資不抵債，因此向行政院爭取增資一千億元，但還是要經過行政院的通盤考量才會有結果。
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