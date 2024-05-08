REITs商品 長線釣大魚

回顧四月不動產投資信託（REITs）產業表現，在連續三周下跌後，受到研究機構看法轉為樂觀，加上獲利表現強勁，使最後一周上漲作收。法人指出，利率政策見頂，REITs後市看俏，建議定期定額長期買進。

根據FactSet最新統計顯示，目前美國企業約有77%的財報優於預期，該比重略高出十年平均值的74%，在標普11大產業版塊中，包含房地產類股在內有八大版塊的企業獲利均增長。

此外，聯準會主席鮑爾於5月FOMC會議後記者會表明「不大可能會再升息」，使市場偏鴿解讀本次會議。根據Fedwatch最新數據顯示，9月降息機率上升至近70%，美國10年公債殖利率也回落至4.5%附近。政策利率見頂，未來利率將呈現走跌趨勢，市場將繼續預期之後的降息時間和降息幅度，美國房市因過去幾年升息帶來的壓力將逐漸減輕。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟數據與通膨數據意外偏強，導致資金觀望退出利率敏感性產業，REITs相較其他產業表現便相對遜色。整體而言，Fed降息延後，只是延後REITs上漲的時間點，美國經濟佳，各類型商用不動產下半年將受惠，估計REITs將逐漸反應降息而有所表現，過去投資人多低配REITs，造成評價低，目前美國REITs折價幅度約7%，本益比降至16.6倍，具投資價值，預期下半年開始降息循環後，REITs評價可逐步走揚，吸引資金進駐。

另外，此背景下對長照REITs有利。日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析，在REITs其租金成長軌跡增強且對估值有利情況下，有券商調高該產業評等；而觀察整體高齡住房，當前租金增長彌補通膨負面影響，老年人住房需求持續強勁，入住率也持續改善，預計租金增長可維持。