美元商品混搭 攻守兼備

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
各類美元混合型基金前十強
各類美元混合型基金前十強

經濟數據強勁，市場反覆修正對降息預期，加上重量級企業財報陸續公布，加劇市場波動；根據理柏統計，近半年美元各類混合型基金前十強繳出逾一成績效；投信法人表示，主要是以股、債與可轉債等多元資產互補布局策略，可參與不同資產的輪動。

展望後市，除了貨幣政策的轉折對經濟各層面的影響，今年還是全球的大選年，這些不確定性都會讓市場出現較多波動。安聯投信表示，面對美國聯準會四年來首次降息，比起過往，這次美國經濟走勢對於全球市場的影響更顯重要。美國經濟有望不著陸或將軟著陸，這是聯準會所期待的結果，也就是降低通膨同時避免觸發經濟衰退。

安聯投信指出，市場波動提供投資人布局機會，對應利率轉折年，仍建議聚焦在主動式多重資產策略，主軸可放在不同主題的多重資產，核心如收益成長策略、趨勢型如智慧城市等具備成長導向的主題，以期掌握不同資產在市場波動、輪動中的各種機會。

若投資人偏好較積極的多重資產策略，安聯投信表示，利基點包括美國基建投資和就業法案、歐洲綠色協議等全球政策，有助未來幾年向城市投資注入龐大資金，達成降低碳排的目標，也替城市現代化帶來額外的發展動能，短線強勁的走勢可能暫歇，但考量政策周期邁向調整，聯準會預期2024年開始降息，有利成長領域吸引更多關注。

瀚亞投信分析，預估美國10年期公債殖利率仍會在高檔震盪，所幸聯準會升息已告終，殖利率上行風險不高，現在正是布局好時機。

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