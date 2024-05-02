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存股效應 高股息基金熱度澆不熄

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台灣高股息產品4月份績效前十強
台灣高股息產品4月份績效前十強

台股高股息ETF熱潮方興未艾，也帶動相關基金績效，統計4月國內高股息基金的績效表現，以華南永昌台灣環境永續高股息指數基金單月上漲6.1%表現最佳，野村台灣高股息基金上漲5.0%次之，皆遠勝於同期間大盤上漲0.5%。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，4月國際股市波動加劇，主要利空消息包括市場擔憂中東緊張情勢加劇，恐慌指數VIX一度攀升至今年最高水準，以及美國聯準會恐將首次降息時點延後至第3季或第4季，使得市場資金大幅轉向避險資產，但也同步帶動高股息等相關個股受到資金青睞。受惠於高齡化趨勢，高股息產品躍身成為投資人最愛，加上近期「存股」的概念深植人心，造就台灣市場的高股息熱潮。蔣松原指出，投資高股息產品除了關注配息率之外，也要特別留意「含息報酬率」，以免賺了配息賠了價差。

蔣松原認為，台股目前在2萬點關卡上下震盪，短線將持續受到地緣政治風險、通膨死灰復燃等因素干擾，以及台股整體企業本益比超過23倍將面臨修正壓力等，或有較深拉回修正，投資人宜適度布局較具防禦力資產。此外也建議投資人均衡布局，不重押單一產業，而是電子、傳產高股息均衡配置，方能有效分散風險。

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