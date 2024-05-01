高股息商品 小資存股新歡

高股息ETF已逐漸取代金融股及績優股成為小資族存股新歡，在今年以來的台股零股交易日均量前十名中，已未見到金融股，取而代之的高股息ETF占六檔，個股有台積電、鴻海及緯創，此外，元大台灣50也入列。

排行第一名是群益台灣精選高息ETF（00919），今年零股交易日均量達157萬股最具人氣，勝過台積電、鴻海，成為台股最佳小資人氣王。

財富管理達人表示，00919配息頻率採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求，同時挾著次次填息與抗跌跟漲的投資契機，吸引許多小資族買盤持續挹注；即使近期00919股價受大盤震盪影響而下降，但存股投資人逢低踴躍進場買進，因為可用更低的成本，加速累積張數。

小資族也承接其他台股高息ETF，因為ETF波動度相對個股與大盤為低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。目前台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮，投資人可部署接下來的資金浪潮，透過精準卡位半導體或者是配置上述類股比重較高的ETF參與行情。

群益投信指出，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭可望持續發展。操作策略可趁大盤漲多拉回時布局看好的成長型產業及類股並長線持有。