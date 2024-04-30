美國股票基金迎來資金淨流入 動能居全球之冠

美國最新經濟與通膨數據使市場持續調整對聯準會降息預期，全球股市過去一周波動延續，情緒也偏向保守。回顧全球股票型基金資金流向，多數市場股票基金單周皆呈資金淨流出狀態，僅美國股票基金單周迎來約42.72億美元的資金淨流入，為全球市場動能較強者。

安聯投信表示，從四月初至近期，在包括市場對聯準會降息預期的調整以及地緣政治動盪影響下，全球主要股債資產大多走跌。進一步來看股市，月初至近期全球主要市場皆有程度不一的跌幅；不過拉長時間從年初至今來看，成熟市場如美、日、歐洲股市仍多為正報酬，新興市場則以台股為相對表現較佳者。若從產業來看，除能源股月初至近期小幅走揚外，MSCI世界指數其餘產業類股同期間則多數走跌。

安聯投信表示，雖各式雜音與訊息持續干擾市場、影響投資情緒，但回歸基本面來看，今年歐洲企業獲利有望反轉為正，第一季應為相對低點，後續季度有望逐漸改善。在美股部分，2024年標普500指數企業獲利持續為正成長，若排除能原，則有望來到兩位數的成長，企業獲利基本面仍相對穩健。

展望國際股市後市，安聯投信表示，央行今年有望開啟降息周期，有利景氣逐步築底回升，股市長期來說仍有望震盪走升。短期來說，因降息預期可能持續修正，利率風險較高，建議可調降投資組合的beta值，並可尋找評價相對具吸引力的機會。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示， 近期台股走勢上下波動加大，上周不時出現單日200至300點的漲跌。不過進一步分析，近期牽動台股走勢的因子，其實並無太大變化。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，預期AI與硬體仍是台股電子股的投資主軸，不過應留意包括AI伺服器供應鏈以及半導體，在規格變動及復甦速度不一的發展下，分辨公司的競爭地位及產值的提升，將在選股配置上扮演重要角色。

在非電族群，安聯投信台股團隊表示 ，中國政府陸續推出政策刺激經濟，而景氣是否順利落底在影響全球經濟的同時，對原物料需求的影響也很重要，對此則可觀察報價走勢的持續性。整體來說，挑選具產業利基、供需出現缺口及政策扶植方向的類股，將是非電族群的配置方向，並可在有修正持逢低布局基本面較佳者。

安聯投信台股團隊表示 ，因近來數月股市漲幅較大，盤勢波動也跟著加大，隨著時序來到第二季中段，科技業進入淡季、營收動能較弱，在布局上建議可伺機汰弱留強。