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天氣不佳、農產品漲 街口投信：留意基本面等訊息 靈活波段操作

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近一周前先受到中東地緣政治緊張局勢加劇，帶動大宗商品價格上漲。芝加哥期貨交易所（CBOT）三大穀物期貨上周則因全球主要作物產區（北美、南美、歐洲、俄羅斯等）氣候不利影響，導致黃豆、玉米期貨合約價格上漲1%以上，小麥更是週漲幅逾9%。

近期巴西發生洪水災害影響收割，農業諮詢企業－帕特里亞 Patria AgroNegocios 表示，目前巴西黃豆的收穫率為85%，略低於去年的86%，以及平均值的87.8%。阿根廷穀物交易所（BAGE）的數據顯示，截至4月24日為止，阿根廷黃豆收穫面積為25%，遠低於平均值的50%。再加上降雨延遲晚熟作物的成熟並導致疾病的發生，預期將不利於阿根廷黃豆的產量。

受到巴西黃豆的競爭與中國對美國黃豆需求減弱壓抑價格表現，然而，在世界氣象組織（WMO）示警下，目前美國黃豆正處播種期初期階段，仍應密切留意後續極端氣候對穀物單產良率的變化。美國商品期貨交易委員會 CFTC 數據顯示，截至4月23日，黃豆期貨非商業投資人的留倉淨空單降至15萬4千餘口（較前一周減少約8%）。街口投信建議投資人可留意基本面、技術面與籌碼面等訊息，靈活波段操作。

期貨交易 黃豆

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