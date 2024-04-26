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投資海外債 具稅務優勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
除了台股ETF之外，海外債券ETF近年來也頗受投資人歡迎，尤其是美國債券ETF，更是國人的新歡，投入金額節節高升。 （路透）
除了台股ETF之外，海外債券ETF近年來也頗受投資人歡迎，尤其是美國債券ETF，更是國人的新歡，投入金額節節高升。 （路透）

除了台股ETF以外，投資其他類型的配息ETF/基金也可能要課稅。相較於台股ETF絕大多數都配息，目前有配息的台股基金數目較少，如果有配息，稅率也是比照台股ETF。至於投資國內的債券ETF/基金，雖然數目極少，但如果平衡型基金的配息來源為投資國內的債券，則是採分離課稅，稅率10%。

除了台股ETF之外，海外債券ETF近年來也頗受投資人歡迎，尤其是美國債券ETF，更是國人的新歡，投入金額節節高升。這些ETF大都季配息，也有少數採月配息。雖然美債ETF是在國內掛牌交易，但由於是布局海外標的，所以不論是配息或資本利得，都沒有稅務的問題。

至於註冊地在台灣以外市場的境外基金，所產生的資本利得或配息，則算是海外所得，適用最低稅負制規定。一般來說，不同基金同一年度的買賣損益可以互抵，且單一申報戶的全年度海外所得合計數達100萬元以上，才要申報，不到100萬元就不必申報。

ETF 債券ETF 月配息

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