台股商品長期績效贏ETF

長期投資該買台股ETF？還是台股基金？晨星資料統計，規模前十大台股基金無論近一年、近二年、近三年、近五年、近十年的平均績效，都優於台股ETF。而且，投資時間愈長，報酬率勝出的幅度愈大。

以近三年為例，規模前十大的台股ETF平均報酬率為44.1%，而台股基金為64.6%；近五年來看，同樣的台股ETF平均上漲133%，台股基金已達224.4%；近十年，台股ETF平均報酬242.9%，台股基金平均更繳出443.7%的亮眼成績。

台股基金長期完勝台股ETF

基富通總經理王浩宇表示，不管是台股ETF或台股基金，都是不錯的理財工具，只是商品設計不同。

其中ETF是以貼近標竿指數報酬為目標，因此經理人依照參考指數配置成分股；而台股主動基金則是以打敗指數為目標，透過經理人主動式選股策略，期望創造超額回報。

王浩宇指出，台股基金是國內最早發展的共同基金商品，經歷多次景氣循環考驗，尤其是成立滿十年以上的長青基金，長期的績效表現有目共睹，非常適合小資族，或是以長期理財為目的投資人。