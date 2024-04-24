投等債美債 長天期搶鏡

儘管市場對於首次降息的時間點往後遞延，但仍舊不減投資人卡位債市的熱情，統計今年來整體債券ETF受益人數維持周周增加態勢，其中有九檔債券ETF今年來受益人數已增加逾萬人，當中又以長天期投等債ETF與長天期美債ETF最受市場青睞。

根據最新統計，截至19日止，整體原型債券ETF受益人數已來到近158萬人，今年來增加近48萬人，而在今年來受益人數增逾萬人的九檔債券ETF中，有五檔產品也展現受益人數周周增的氣勢，分別為群益ESG投等債20+（00937B）、元大美債20年、元大投資級公司債、永豐20年美公債、元大AAA至A公司債，而18日剛掛盤的台新美A公司債20+，受益人數也已增加逾萬人。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，雖然近期在美國通膨連續回升、市場預期降息時間點將延後，利率風險升溫下打壓投資等級債表現，但考量投資等級債整體收益水準優於公債，且在經濟前景尚具不確定性下，市場對於穩健型資產配置需求仍高，投資人可留意結合ESG概念的長天期BBB級債，主因為其在投資級債中收益水準相對高，且再搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行的債券，資產品質更為穩健。

元大投資級公司債ETF研究團隊表示，美國通膨數據黏滯，聯準會官員偏鷹，市場對於啟動降息的預期有延後的跡象，促使美債殖利率回升，其中殖利率更高的長天期投資級債，指數殖利率更達6.1%，投資人可參考巴菲特操作，利用債券目前的高殖利率，適度將現金配置債券除可增加債息收益，亦兼具避險功能，若未來股市波動加劇時，債券可快速變現，成為進場低接的資金來源。

不過，由於現階段市場對聯準會啟動降息或全年降息次數預期，續受通膨增速、就業等數據牽動，若聯準會立場大幅轉鷹將造成債市再修正，針對債券ETF進場策略，依個人對美債殖利率位置接受度逢回分批進場。