快訊

大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

隋棠孩子被地震嚇到失眠 讚老師「1舉動」：以人為本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投等債美債 長天期搶鏡

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導
九檔債券ETF今年受益人增逾萬人
九檔債券ETF今年受益人增逾萬人

儘管市場對於首次降息的時間點往後遞延，但仍舊不減投資人卡位債市的熱情，統計今年來整體債券ETF受益人數維持周周增加態勢，其中有九檔債券ETF今年來受益人數已增加逾萬人，當中又以長天期投等債ETF與長天期美債ETF最受市場青睞。

根據最新統計，截至19日止，整體原型債券ETF受益人數已來到近158萬人，今年來增加近48萬人，而在今年來受益人數增逾萬人的九檔債券ETF中，有五檔產品也展現受益人數周周增的氣勢，分別為群益ESG投等債20+（00937B）、元大美債20年、元大投資級公司債、永豐20年美公債、元大AAA至A公司債，而18日剛掛盤的台新美A公司債20+，受益人數也已增加逾萬人。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，雖然近期在美國通膨連續回升、市場預期降息時間點將延後，利率風險升溫下打壓投資等級債表現，但考量投資等級債整體收益水準優於公債，且在經濟前景尚具不確定性下，市場對於穩健型資產配置需求仍高，投資人可留意結合ESG概念的長天期BBB級債，主因為其在投資級債中收益水準相對高，且再搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行的債券，資產品質更為穩健。

元大投資級公司債ETF研究團隊表示，美國通膨數據黏滯，聯準會官員偏鷹，市場對於啟動降息的預期有延後的跡象，促使美債殖利率回升，其中殖利率更高的長天期投資級債，指數殖利率更達6.1%，投資人可參考巴菲特操作，利用債券目前的高殖利率，適度將現金配置債券除可增加債息收益，亦兼具避險功能，若未來股市波動加劇時，債券可快速變現，成為進場低接的資金來源。

不過，由於現階段市場對聯準會啟動降息或全年降息次數預期，續受通膨增速、就業等數據牽動，若聯準會立場大幅轉鷹將造成債市再修正，針對債券ETF進場策略，依個人對美債殖利率位置接受度逢回分批進場。

延伸閱讀

永豐20年美公債 獲准追募

雙鴻帶勁 挑長天期

友達、群創 押中長天期

臻鼎、欣興 押中長天期

相關新聞

能源非投等債 擁利多

美國3月消費者物價指數（CPI）數據高於市場預期，核心CPI也展現較高黏性，加上地緣政治風險升溫，能源產業有望持續受惠。...

台股基金 分批布局

台股昨（24）日站回2萬點大關，盤面上更聚焦AI概念股。法人建議，投資人可趁台股基金拉回修正時，分批布局、並建立長期部位...

七檔基建基金 績效勇

地緣政治風險升溫，資金流入較具防禦特性的基礎建設類股，帶旺相關基金績效，截至22日止，共有七檔主要布局於基礎建設之基金入...

電動車概念基金 長線帶勁

根據國際能源總署（IEA）報告顯示，2035年前全球出售的汽車有半數是電動車，比重高於2024年的逾五分之一，且預估到2...

投等債美債 長天期搶鏡

儘管市場對於首次降息的時間點往後遞延，但仍舊不減投資人卡位債市的熱情，統計今年來整體債券ETF受益人數維持周周增加態勢，...

日股三利多 加碼時機到

2023年日股漲幅領先全球主要股市，亮眼的表現延續至今年，日經225指數與東證指數紛紛創下歷史新高。野村資產管理認為，日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。