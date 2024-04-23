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陸股迎轉機 布局時機到

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
陸股示意圖。 路透
陸股示意圖。 路透

中國大陸股市近年來表現落後，最近出現好轉契機。法人表示，中國消費回升的初期信號顯現，且企業更重視提升股東回報，紛紛增加配息及回購股票，長線投資中國契機正萌芽。

瑞銀最近將陸股投資評等上調到加碼。瑞銀全球新興市場股票首席策略師提魯瑪萊（Sunil Tirumalai）表示，瑞銀目前對陸股獲利前景更樂觀，原因在於消費回升的初期信號顯現。只要消費者信心反彈，都顯示家庭儲蓄可能流向消費及股市。

提魯瑪萊分析，MSCI中國指數與中國經濟大不相同，因為MSCI中國指數可以視為消費指數，其中互聯網及消費股合計占55%，房地產股不到5%。在過去一年半房地產行業明顯承壓的情況下，MSCI中國互聯網每股稅後純益（EPS）還成長23%、消費股EPS增長2%。

提魯瑪萊指出，以瑞銀青睞的指數加權EPS計算方法，MSCI中國指數EPS在過去一年半只下跌約2%，優於其他新興市場下跌約8%。也就是說，中國指數中最大成分股在獲利方面整體表現良好。因此，陸股走勢不佳，純粹是由於估值大幅下跌。

提魯瑪萊表示，陸股估值面臨的最大風險，可能是地緣政治噪音加劇。不過，觀察資金流動後發現，雖然美國資金顯然從以中國為主的基金轉向以印度／日本為主的基金，但在美國以外，該趨勢並不明顯。而且，新興市場（中國除外）基金成長仍緩慢，目前資產規模為140億美元，但追蹤MSCI新興市場的基金規模超過1.3兆美元。

富達國際認為，隨著中國經濟增長步入下一階段，新一輪投資契機將隨之而來。從農曆新年及清明假期的消費力道、企業獲利好轉、首季經濟成長率達5.3%優於預期並符合目標來看，多重正向因素加持市場樂觀情緒萌芽。

富達國際股票投資總監楊恩（Catherine Yeung）指出，最近中國財報季的焦點為，企業更重視提升股東回報，紛紛增加配息及回購股票，以響應國營企業改革及回應股東訴求。

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