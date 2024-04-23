近期電動車市場因龍頭廠特斯拉銷量不佳、裁員等利空出現雜音，不過法人認為，在全球淨零減碳環保趨勢下，電動車產業長線趨勢仍不看淡，短線因利空拉回皆是布局好買點，可分批布局或透過定期定額介入，以創造長線可期的投資報酬。

今年來特斯拉股價重摔42.8%，加上半導體股利空、地緣政治紛擾，促使科技股表現疲弱，連帶拖累八檔電動車主題基金、ETF表現，根據CMoney統計至19日，近一周八檔電動車主題產品平均下跌6.8%，不過，今年來富邦未來車ETF（00895）及永豐台灣智能車供應鏈ETF仍有雙位數表現；近一年來，富邦未來車ETF漲幅超過五成、永豐台灣智能車供應鏈ETF和國泰全球智能電動車ETF則有超過三成的表現。

合庫AI電動車及車聯網創新基金投資團隊表示，短期電動車族群拉回無礙其發展趨勢，電動車及車聯網、AI人工智慧、創新科技等都是未來數十年成長性明確的產業。

全球電動車市場規模為智慧手機市場的2.3倍、半導體市場的1.6倍，2035年至2040年電動車銷量將超越燃油車，調研機構預估今年全球電動車銷量仍可望有兩位數以上的增幅。