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永豐20年美公債 獲准追募

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

受惠美國降息利多行情，信評較佳的美國長天期公債極具吸引力，日前永豐20年美公債ETF（00857B）因申購額度已達上限而暫停受理申購，現已獲准追加募集200億元額度，再度開放初級市場申購。在降息趨勢展望不變之下，可望再掀債市熱潮。

截至上周五（19日）為止，永豐20年美公債ETF受益人數從去年底1.2萬人翻倍成長至3萬人，而資產規模也從去年底約55.9億成長至158.9億元，顯示長天期的美國債券ETF持續受到市場投資人矚目。

永豐20年美公債ETF經理人林永祥表示，3月美國消費者物價指數（CPI）年增率為3.5%，升幅高於預期，而超出預期的通膨數據，也澆熄市場預期6月降息的可能。此外，聯準會主席鮑爾近期也表示目前對於通膨回落欠缺進展，在未有更多經濟數據支持之下，會維持高利率的貨幣政策，顯示短期要降息並不容易。

林永祥指出，通膨數據開出後，美國10年期公債殖利率隨即觸及4.5%，債券價格再次來到甜蜜點。

此外，中東緊張局勢升溫，促使作為避險資產的美債吸引力大增。因此在升息邁入尾聲、避險吸引力增加的情況下，可利用存續期間較長的長天期債券參與債市成長機會。

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