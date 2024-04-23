快訊

漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

陳時中、羅文嘉、史哲…卓內閣大政委入列 架空小白部長？

永續基金 抓住投資人的心

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

調查顯示，近六成台灣投資人偏好永續基金，也有過半偏好能源基金。法人指出，傳統能源基金是機會財，能源轉型是趨勢財。

投資人雖認同永續基金能對環境帶來正面影響，但傳統能源產業短期也有投資機會。

施羅德2023年全球投資人大調查顯示，台灣投資人最有興趣的題材，科技業及永續投資並列第一（59%），其次是電動車及能源相關（55%）。

如果進一步問到永續投資主題，59%的台灣投資人偏好低碳、或者對社會具正面貢獻的企業。

調查顯示，台灣投資人有54%不希望基金經理人投資高碳排企業，48%不希望基金經理人投資菸商，都高於亞洲及全球平均。施羅德投信行銷企劃部副總裁陳冠君分析，在過去的調查，很明顯看到台灣投資人將報酬率視為永續投資的主要投資目的，但隨著疫後環境的變化，台灣投資人愈來愈能認同永續投資的核心價值。

施羅德集團主題股票暨全球能源最高主管雷西（Mark Lacey）指出，2022年俄烏戰爭帶來通貨膨脹及能源短缺，是舊能源再度興起的主因，2023年以來則是中國大陸及印度產生大量需求，再次推升油價高漲。

不過，雷西認為，今年第2季以後，市場需求將開始降低，且石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可望增加供給。

展望長期，隨著產業型態轉移，目前許多石油和天然氣公司已將資本轉向低碳解決方案。

能源轉型產業兩年來表現欠佳，讓不少投資人質疑投資前景。雷西分析，能源轉型產業不如預期，主要有兩大原因。首先是利率過高，對相關企業形成資金壓力；其次是太陽能設備、氫能及風力發電等部分次產業弱勢，拖累整體產業表現。

雷西指出，能源轉型產業經過兩年多的調整後，在營收及評價面都陸續轉好。甚至在一些次產業，例如電力設備及電池儲能，評價面不僅具吸引力，且未來投資報酬率也看多。

雷西認為，能源轉型產業既多又豐富，近年雖然遭遇逆風，但許多次產業包含創新科技、典範轉移的概念，潛藏很多未來新星。投資人最好進行長期投資，忽視短線雜音。

延伸閱讀

推動全民淨零綠生活 佛光山獲環教設施場所認證

證交所舉辦證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會

商業興觀點／低碳轉型 確保永續經營

經濟部產業園區助廠商低碳轉型 電費年減2546萬

相關新聞

台股高息基金添戰力

高股息為台灣投資人的心頭好，投信業者因應市場趨勢，讓高股息投資再升級，在新發行基金及ETF參考及追蹤指數採用SmartB...

主動式台股基金商品 靈活操作取勝

近期降息與地緣不確定性升高，引發外資大幅賣超台股，台股也因而出現較大幅度修正。熱門的台股ETF也出現回檔，主動式台股基金...

永續基金 抓住投資人的心

調查顯示，近六成台灣投資人偏好永續基金，也有過半偏好能源基金。法人指出，傳統能源基金是機會財，能源轉型是趨勢財。

永豐20年美公債 獲准追募

受惠美國降息利多行情，信評較佳的美國長天期公債極具吸引力，日前永豐20年美公債ETF（00857B）因申購額度已達上限而...

電動車鏈 有利可圖

近期電動車市場因龍頭廠特斯拉銷量不佳、裁員等利空出現雜音，不過法人認為，在全球淨零減碳環保趨勢下，電動車產業長線趨勢仍不...

多重資產 布局AI黃金十年

3月CPI數據公布後，市場預期的聯準會（Fed）首次降息時間從6月推遲至9月，且全年預期降息僅1至2碼，使市場過熱的氛圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。