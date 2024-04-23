永續基金 抓住投資人的心

調查顯示，近六成台灣投資人偏好永續基金，也有過半偏好能源基金。法人指出，傳統能源基金是機會財，能源轉型是趨勢財。

投資人雖認同永續基金能對環境帶來正面影響，但傳統能源產業短期也有投資機會。

施羅德2023年全球投資人大調查顯示，台灣投資人最有興趣的題材，科技業及永續投資並列第一（59%），其次是電動車及能源相關（55%）。

如果進一步問到永續投資主題，59%的台灣投資人偏好低碳、或者對社會具正面貢獻的企業。

調查顯示，台灣投資人有54%不希望基金經理人投資高碳排企業，48%不希望基金經理人投資菸商，都高於亞洲及全球平均。施羅德投信行銷企劃部副總裁陳冠君分析，在過去的調查，很明顯看到台灣投資人將報酬率視為永續投資的主要投資目的，但隨著疫後環境的變化，台灣投資人愈來愈能認同永續投資的核心價值。

施羅德集團主題股票暨全球能源最高主管雷西（Mark Lacey）指出，2022年俄烏戰爭帶來通貨膨脹及能源短缺，是舊能源再度興起的主因，2023年以來則是中國大陸及印度產生大量需求，再次推升油價高漲。

不過，雷西認為，今年第2季以後，市場需求將開始降低，且石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可望增加供給。

展望長期，隨著產業型態轉移，目前許多石油和天然氣公司已將資本轉向低碳解決方案。

能源轉型產業兩年來表現欠佳，讓不少投資人質疑投資前景。雷西分析，能源轉型產業不如預期，主要有兩大原因。首先是利率過高，對相關企業形成資金壓力；其次是太陽能設備、氫能及風力發電等部分次產業弱勢，拖累整體產業表現。

雷西指出，能源轉型產業經過兩年多的調整後，在營收及評價面都陸續轉好。甚至在一些次產業，例如電力設備及電池儲能，評價面不僅具吸引力，且未來投資報酬率也看多。

雷西認為，能源轉型產業既多又豐富，近年雖然遭遇逆風，但許多次產業包含創新科技、典範轉移的概念，潛藏很多未來新星。投資人最好進行長期投資，忽視短線雜音。