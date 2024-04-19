第一金小型精選 績優

經理人許維哲指出，台廠中小型企業將持續受惠AI科技創新應用潮流，其中有不少投資機會。 （聯合報系資料庫） 圖／經濟日報提供

第一金小型精選基金經理人許維哲指出，人工智慧（AI）終端應用遍地開花，各式各樣的解決方案展開試驗，台廠中小型企業將持續受惠AI科技創新應用潮流，其中有不少投資機會。

今年以來，台股由權值科技股領軍攻高。台股中小型基金雖沒有大型權值股加持，但績效並不弱。第一金小型精選基金今年來漲逾二成，在同型基金中名列前茅。這檔基金成立於1998年，瞄準具產品利基、技術領先、且股本在80億元以下的中小型股。

第一金小型精選基金，目前以半導體股占17.3%最高，再來是電機機械股的16.2%、其他電子股的11.1%、電腦及周邊股的10.1%；前五大持股為華城、雙鴻、奇鋐、文曄、新普。許維哲善於掌握產業變化，提前部署強勢族群。

許維哲強調，未來一至二季，市場關心的焦點仍在美國聯準會（Fed）降息時間點，一旦啟動降息，代表景氣明顯不佳，需額外推出刺激政策。只要不啟動降息，市場將反應基本面狀況優於預期，加上資金寬鬆，股市易漲難跌。

美國大選也是值得留意的風險，尤其目前民調顯示，拜登與川普的支持度差距不大。選情膠著，市場不確定性高，引發市場疑慮。

許維哲表示，降息預期及景氣之間的拉鋸，仍是今年的關鍵，預期股市仍呈現多頭格局，中小型股可望輪動受惠。台灣3月意外升息，反映決策者認同景氣偏多，但也要留意通膨與近期較火熱的高股息投資風潮等議題。

台股站上2萬點創歷史新高之後震盪，但許維哲認為，台股有基本面、政策面及資金面的加持，後市看多。台灣景氣對策信號已連續兩個綠燈，供應鏈庫存去化，AI、高速運算等為成長擴張的重要支柱。

政府擴編公共建設預算，進行數位轉型等，助攻投資與經濟成長；消費動能延續，國人對台股的投資深具信心，資金量能強勁。

許維哲說，這輪台股大波動行情上攻，題材面鎖定AI投資主題，接下來仍將由AI主導。台股強勢上漲後，短期震盪加大，獲利了結賣壓湧現，但長期成長趨勢仍值得期待。

許維哲看好的題材包括半導體、矽智財（IP）、散熱模組相關、印刷電路板（PCB）等，還有環繞AI應用與終端設備的開發，像是AI手機、AI PC等，強化資料搜集能力、運算速度與電池續航力。

圖／經濟日報提供

許維哲認為，第2季市場關注的焦點為AI、高股息及政策受惠股。此外，震災後市場高度重視電力、電壓穩定度。他的核心持股涵蓋AI散熱族群、重電族群等。這些標的今年股價表現亮眼，且中長線成長也深受期待。

第2季為股東會旺季。許維哲提醒投資人，兩年來，台灣被動投資的股息投資形成熱潮，在股東會與除權息旺季到來之際，投資人將持續聚焦高股息類股。另外，新政府將在520就任，目前財經內閣已全面宣布，後續觀察財經相關政策的宣示，市場將關注未來施政重點及相關產業投資前景。