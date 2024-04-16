投信投顧公會最新基金統計出爐，在台股攻上2萬點、巨量台股高股息ETF成立等兩大助力下，3月整體境內基金規模單月暴增5,641.78億元，突破7.7兆大關，達7.75兆元，單月增加金額、整體境內基金規模雙雙創下史上新高，單月增幅7.84%，亦為近八年半來新高。

進一步檢視各類型基金規模變化，台股基金單月減少36.16億元，規模降至5,138.61億元，但台股ETF規模增加3,436.56億元，規模增至1.87兆元。

3月主要境內基金規模統計

台股ETF之外，3月規模增加第二多的是海外債券型ETF，單月成長1,753.56億元，規模進一步增長至2.38兆元，主因當時市場氛圍看好聯準會今年將會降息，且降息時點以6月機率高，吸引投資人進場押寶。

對於台股主動基金與台股ETF呈現一消一長的態勢，第一金投信投資長曾志峰分析，3月台股在權值股領軍下，大盤指數一路攻抵20,294點，大漲超過1,400點，台股基金規模出現截然不同的兩大現象，一是被動型ETF的熱賣，帶來資金排擠作用，部份資金出主動型轉進被動型；二是台股指數創高，不少投資人對主動基金採取逢高獲利了結。

台股本周來出現連日拉回，昨（16）日更是暴跌547點，摜破2萬點，收在19,901點。曾志峰分析，台股在4月上旬第1季財報發布前，指數仍持續攀高，最高盤中曾出現20,883點歷史高點，挑戰2萬1,000點僅距離一步之遠。

不過，目前市場部分聲音對台股評價有偏高疑慮，以致暫時可能陷入第1季財報的高標檢視期，嚴格檢視財報、展望能否同步跟上股價表現，若有不符合預期，便將個股帶來較大的修正壓力。就中長期而言，曾志峰強調，全球AI科技持續創新研發，同時終端應用落地，且台灣景氣對策信號持續呈現綠燈，研判科技股在修正後，可望續演上攻行情。

至於另一熱銷商品債券ETF，中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲表示，美國3月消費者物價指數（CPI）增速超出預期，澆熄市場對美國聯準會（Fed）最快6月降息預期，不過，隨後公布的3月生產者物價指數（PPI）年增2.1%，則低於預期，稍稍緩解市場敏感情緒。

目前看來，只是啟動降息時點相對推遲及次數降低，10年期美債殖利率站上4.5%，回到去年11月初水位，可說再次提供投資人分批加碼機會。