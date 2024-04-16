固定收益型 美債最吸金

美國核心通膨較市場預期為高，影響市場對降息前景預期，美國公債殖利率走升至4.52%，債市普遍下跌，但過去一周各大債市ETF仍持續獲資金追捧，整體固定收益型ETF淨流入逾80億美元，其中，美債連兩周最吸金。

根據彭博數據顯示，截至4月15日，在過去一周固定收益型ETF淨流入資金達82.63億美元，其中，美國、全球、新興市場、歐洲等債市分別獲31.52億、13.88億、10.38億、6.03億美元資金淨流入，但新興當地債則出現1百萬美元小額資金淨流出。

就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得65.52億美元淨流入，但非投資級債ETF資金出現17.06億美元資金淨流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人班傑明．克萊爾表示，美國高評級綜合債市指數到期殖利率脫離十多年來的低檔區，最新已高達4.59%，而且各債市殖利率普遍高於2007年以來平均，美國公債和抵押債等高品質債殖利率更到罕見的高水準，再加上聯準會等主要央行貨幣政策轉趨寬鬆的助攻，為現階段投資布局債市的兩大利基。

安聯投信表示，美國利率已來到限制性水準，隨著就業市場與通膨，聯準會可望於今年調降基準利率，但因近期美國經濟與通膨降速低於預期，開始降息時間或落在年中或之後，對債券有利，故建議可維持較低的現金部位，但在上半年時主要仍著重於透過息收累積報酬率，並偏好具有較高收益率的信用債，同時聚焦評級較佳者，以在布局未來降息機會的同時，也平衡潛在的經濟衰退風險。