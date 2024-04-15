短天期美債商品 犀利

股市產生較大波動時，債市往往相對較能成為資金停泊的避風港，法人表示，強勢美元趨勢下，短天期美國公債ETF能受惠於美元升值，若再加上季配息機制，更是資本利得雙收，投資人可從個人報酬目標、風險承受度、債券殖利率等三大要點考量，找出最適合自己的債券ETF組合，進行穩健理財規劃。

群益0-1年美債ETF（00859B）經理人李鈺涵表示，與股票相比，債券的波幅相對較低，且與股票的表現走勢相關性亦不高，股市面臨高檔震盪，安全性高的避險型資產獲得市場關注，成為資金躲避市況波動的避風港，目前市場與聯準會（Fed）關注焦點還是來自對於通膨是否有效壓制；因此，預期短線利率與股市還是有波動的可能性。

此外，短天期債券利率高，存續期間短，適合投資人作為短期資金停泊的投資工具，投資人可將資金轉向投資短天期債券ETF，可同時享有息收與美元升值利多空間。

中信美國公債0-1（00864B）經理人張瓈尹表示，從最近經濟數據看，美國經濟正往軟著陸邁進，且在就業市場穩健，3月的ISM製造業指數來到50.3，經過16個月收縮期來到擴張期，加上美國3月消費者物價指數年增率3.5%、核心消費者物價指數年增率3.8%，已連續三個月高於市場預期，引發投資人擔憂Fed降息時程可能遞延，目前市場預期降息時間點將延至9月，且次數可能由三次降為二次，使美元指數走強，2024年截至4月10日已上漲約3.8%。

在Fed維持高利率期間，張瓈尹建議，投資人可採取「進可攻，退可守」的槓鈴靈活操作策略，配置長、短天期美債ETF，短天期可享較高收益，存續期間短，利率風險可控，爾後隨降息時點更加明朗後；在中長天期債券ETF部分，有機會增加資本利得的空間，以兼顧收益與控風險，為自己打造息利雙收的機會。