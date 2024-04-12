基金特蒐／統一經建 重押 AI 科技股

統一經建基金經理人楊孟喬。 (統一投信/提供)

基富通統計，統一經建基金今（2024）年第1季績效17.6%，優於90%的基金；一年績效58.1%，也贏過80%的基金。統一經建基金經理人楊孟喬表示，第1季績效表現，主要是掌握到AI等主流股，並且持有比重相對其他基金較大。展望股市後續仍呈樂觀，AI等科技股仍會是股市主軸。

今年很可能是美國聯準會（Fed）降息第一年，推動市場信心，因為美國經濟景氣不差，Fed採取預防性降息，所以，股市容易呈現正向反應；台股指數今年將呈現大箱型區間震盪，投資重心以「選股不選市」為主軸。投資操作上，持續關注AI伺服器相關供應鏈，布局獲利成長較大的零組件和CSP相關的廠商。

因此，台股以區間操作為主，投資主軸關注財報與展望正面，資金還是以AI伺服器相關供應鏈為主。中長期投資題材看好包括：AI零組件、摺疊機、PC／NB下半年低基期股、生技、傳產（電機）等應用產業。

楊孟喬小檔案、操作心法、投資小叮嚀 圖／經濟日報提供

Fed開始進入降息循環，科技股估值壓力減輕。輝達（Nvidia）法說展望優於預期，台股AI供應鏈預期在今、明年開始大量出貨，因此市場仍關注AI相關供應鏈。

AI去(2023)年漲勢偏向主題發酵，今年則進入實質鋪貨階段，第1季已有部分相關供應鏈股價走揚，選股方面偏向CoWoS概念股之外，散熱族群也因為伺服器需求殷切，產值大幅受惠。

AI組裝廠今年開始陸續出貨的業績也可期待；印刷電路板（PCB）、銅箔基板（CCL）等台廠也都有所著墨AI伺服器相關零組件，同樣可望受惠。

根據資料顯示，今年一般伺服器產值增加至1,420億美元，AI訓練用的伺服器產值更倍數成長至1,250億美元，可看出AI商機龐大對供應鏈帶來業績挹注。此外，全球手機這幾年成長趨緩，但摺疊機此一利基市場仍高速成長，已由幾百萬支成長到千萬支，台廠在摺疊機的鉸鏈零組件具有優勢，這市場仍有10億美元商機；未來隨蘋果可能朝摺疊機發展，更可望擴大這市場商機。

重電也是投資界關注族群，畢竟台電的強化電網韌性建設計畫預計在十年投入5,645億元，台灣相關供應廠商可分到的大餅不小；加上美國基礎設施法案與降低通膨兩大法案，也高達4,500億元，帶來的商機讓台廠有機會雨露均霑。

基金參考指標、基金前五大持股、基礎建設股票型基金績效 圖／經濟日報提供

台股股價淨值比（PB）現階段在2.3倍左右，已在相對高位階，市場普遍有盤整再攻的預期，主要是大型權值股「一個人武林」拉抬大盤指數漲幅不小；但法人機構預估今年是台股第一年復甦成長，明（2025）年成長幅度仍不小，所以，可接受的PB會隨之上揚。

在盤整階段，反而提供投資人逢低加碼的機會，因為接下來6至8月是除權息旺季，美國又逐漸接近總統大選，美股通常走勢較正向、而有利台股，因此第2季選對主流股並逢低進場，投資受傷的機率較低。下半年景氣復甦更確立時，台股指數回檔幅度將更為有限。