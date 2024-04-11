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ESG基金夯 投資大增

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
ESG示意圖。 美聯社
ESG示意圖。 美聯社

世界地球日即將來臨，統計顯示，國人以投資響應ESG，持有ESG基金規模年增46%。法人指出，金管會已經發布ESG相關主題基金的資訊揭露原則，投資人可以善用資訊，避免買到「漂綠」基金。

投信投顧公會統計，到今年2月底，在台銷售的境內外ESG基金合計132檔，國人持有的基金規模總額已達5,809億元，相較去年2月底的3,968億元成長約46%，可見ESG綠色投資已成基金投資新顯學。

ESG投資成為顯學
ESG投資成為顯學

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，永續投資不該淪為口號，而是有機會共創環境保育與獲利機會的雙贏策略。理柏（Lipper）資訊統計，統計到3月底，過去十年MSCI世界ESG指數累積大漲153.7%，優於MSCI世界指數的144.4%。ESG企業長期的股價表現，顯然優於一般企業。

法國巴黎銀行集團針對420家資產所有者和管理者、避險基金及私募股權公司進行的全球ESG調查顯示，機構投資人正在調度資金進行投資，以便於在獲得財務報酬的同時，產生可衡量的正面影響。

調查顯示，54%的受訪者預計在未來兩年內採用影響力投資方式，高於目前的45%，影響力投資將成為全球最受歡迎的ESG投資方式。另外，71%的受訪者表示，不一致和不完整的ESG數據是進一步採用ESG的重大障礙。由於有限的數據仍是ESG投資的最大障礙，為了克服這些數據挑戰，65%的受訪者認為他們會使用和比較多種數據的來源，而37%的受訪者指出會採用自己的研究方法。

過去在申購ESG基金時，投資人可能會擔心買到未具體落實ESG理念的「漂綠基金」。為防止「漂綠」情況發生，金管會已發布ESG相關主題基金的資訊揭露原則。蘇皓毅指出，投資人可至基金公開資訊觀測站的ESG基金專區查詢，也可善用中租基金平台「基金搜尋」單元的熱門標籤「ESG基金」，快速查找經金管會審核通過的ESG產品。

蘇皓毅表示，因應2050全球淨零碳排的趨勢，各國政府都積極推動相關政策，除了高碳排、高耗能產業必須即刻轉型外，所有企業也應致力朝永續經營的長期目標邁進，否則未來將面臨碳稅、碳費等成本增加衝擊。符合ESG標準的企業，早已做好了萬全準備迎接挑戰與機會。

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