72歲阿嬤店員 學數位不輸人

國內高齡友善環境亟需改善，但已有銀髮族知道數位趨勢不可擋，積極學習新技能。七十二歲蔡儀靜在麥當勞服務廿年，在數位自助點餐機推行之初，她主動要求負責此項業務，定期受訓、通過考試，現在引導顧客使用機器，常告訴消費者「我是七十幾歲阿嬤都會用機器點餐，你一定沒問題。」

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，現在小朋友為「數位原住民」，上網、滑手機等能力似乎是與生俱來，但六十五歲以上長者則是「數位新住民」，如果不願學習，可能處處碰壁；長者唯一碰過的可能只有智慧型手機，但社會數位程度開始進化，像近年麥當勞推動的自助點餐機等等，讓長者數位落差拉大。

「我也害怕自己跟不上電子化的潮流。」麥當勞資深員工蔡儀靜說，公司點餐系統持續更新，曾有客人因不會操作，無法進入下一步，出現緊張、焦慮，甚至生氣，暴怒後轉身離去；如今有愈來愈多餐廳採用ＡＰＰ點餐，希望中老年人均能多多學習，只要耐心，多試幾次，一定沒問題，「不要因為年齡而自我限縮。」

她說，為了吸收新技能，她常至社區大學上課、參加淨灘活動，現在工作目的就是協助需要幫助的消費者，分享自身克服數位落差的經驗。

麥當勞指出，餐廳推行數位自助點餐機，但也提供櫃台點餐、現金支付等多軌服務，隨著自助點餐機普及，均安排員工在外場協助顧客操作，消費者如行動不便，也提供送餐到桌的服務。