大自然美景嘆為觀止！ 「九州自駕旅遊」激推景點 阿蘇、阿蘇山、阿蘇火山直升機

跟著 YUMEKO 於 2024-01-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 阿蘇、阿蘇山、阿蘇火山觀光直升機。

九州自駕遊，九州不止福岡好玩，九州周圍更有許多自然景點，這次提供大家自駕景點清單做參考

第 1 天

阿蘇 | 1 小時

第一站來到阿蘇車站阿蘇車站販售很多當地的農特產，不管是生鮮、熟食還是加工製品都有。

在這有賣當地農產品，還有當地著名的阿蘇冰淇淋和牛奶，如果是自駕又是住民宿可以煮食的話，建議可以在這買物美價廉的農產品和水果，到民宿品嚐。這邊旁邊就是阿蘇車站還有航海王的周邊能夠拍照。

阿蘇這裡有個特別的 是這裡吃馬肉 這邊會販賣馬肉的相關商品 包含馬肉生魚片、飯糰

阿蘇山 | 1 小時

阿蘇山是九州的一座活火山，至今仍有火山噴發的狀況，只要火山狀態穩定，才能近距離的觀看，如果想知道最新消息請查看阿蘇火山情報。如果想更了解阿蘇火山 在阿蘇山旁邊還能參觀阿蘇火山博物館、草千里之濱草原，很適合安排個阿蘇火山一日遊！

阿蘇火山觀光直升機 | 1 小時

這次我們來阿蘇山搭直升機🚁在阿蘇山搭直升機有兩個地方可以搭乘一個是1)阿蘇卡德利動物樂園(2)阿蘇スキー場(阿蘇火口線-ヘリポート前站)，「阿蘇卡德利動物樂園」是需要付動物園入園門票+額外的搭乘直升機費用，所以會比較貴，優點為直升機的方案最多，搭乘時間也比較長，在等待的同時還可以跟動物遊玩。而且每天都有營業，而ヘリポート前站價格便宜，方案較少但只有週五~週一營業。我們選擇在「阿蘇卡德利動物樂園」搭乘，選擇C方案，包含阿蘇火山口，草千里，草原飛行時間為10分鐘，機長從飛機口繞過兩圈從火山口上空飛過，超值得。

草千里（草千里之濱） | 1 小時

冬天的草千里草呈現奶茶色的樣貌，跟夏天來時的綠色樣子非常不一樣。

在夏天這邊還能夠騎馬只有在3月初~12月初可以騎，營業時間大概是9:00~16:00。如果有來騎馬非常值得。

アーデンホテル阿蘇 | 1 小時

這次飯店選擇在市區周圍的一家飯店Aso plaza hotel

這家飯店已經有相當悠久的歷史，飯店內整體算是乾淨，房間內是使用榻榻米，進房前已經有鋪好的床，隔日早餐總類非常多豐盛

第 2 天

大觀峰展望所 | 1 小時

阿蘇山北面的大觀峰，標高936公尺，視野遼闊，一望無盡的翠綠，一片綠油油的大地，徐徐微風吹來讓人心曠神怡。

上色見熊野座神社 | 1 小時

上色見熊野座神社雖然交通十分不便，卻是近年來Instagram爆紅的阿蘇秘境。沿著百座石燈並排的樓梯往上爬，周圍的樹林和青苔使神社顯得更加肅靜，神秘的氛圍讓人彷彿要踏入了異世界。

白川水源 | 1 小時

白川水源位於南阿蘇村的白川吉見神社內，因清澈乾淨的水質而被日本環境廳評選為「名水百選」之一，據說每分鐘就有60噸的泉水從地底湧出！在這還能明顯地看到水中清澈的景象，令人想一看再看。

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