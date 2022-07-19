夏日消暑勝地！ 搭乘島原鐵道開啟愛之旅 自駕輕鬆暢玩長崎

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】島原半島位居長崎縣東南方，是由火山運動形成的半島，從長崎市出發，可在JR諫早站轉乘「島原鐵道」前往島原市，再搭配自駕以及單車暢遊島原半島。夏日來到島原半島，推薦可前往消暑景點之外，還有許多地方都可見到向日葵花海，更增添旅行樂趣喔！

▲南島原的向日葵花田。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■島原鐵道愛之旅

島原鐵道總長43.2公里，沿著島原半島東北部行駛，綿延了約四分之一圈半島，途中有田園風光，更有引人入勝的有明海美景。

▲島原鐵道旁就是有明海，黃色車身在藍天白雲陪襯下格外搶眼。 圖：島原市／提供 ▲島原鐵道旁就是有明海，黃色車身在藍天白雲陪襯下格外搶眼。 圖：島原市／提供

這裡還有和台灣的追分—成功站相同趣味的車站，分別為「愛野站」與「吾妻站」。愛野音同「愛的」，因此兩站連結起來後，便是「我心愛的妻子」之意，戀人們一起搭乘說不定更有促進感情之效！島原鐵道也在愛野站提供「最愛認定證明」讓遊客做紀念。

▲愛野站的教堂造型、屋頂的邱比特之愛心箭等，非常適合拍照留念。 圖：旅奇廣告／提供

此外，島原鐵道上的「大三東站」近來更蔚為話題。號稱日本離海最近的大三東站不僅與動畫《神隱少女》中的海上列車極為神似外，夢幻般的風景更前後吸引了日本的飲料大廠與國際速食店龍頭在此拍攝電視廣告，透過鏡頭將海天一線的迷人風景傳達給大眾。

▲島原鐵道上的大三東站，號稱為離海最近的站。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■湧水之都‧島原

島原市以島原城為中心發展，除了日本百名城以及武士宅邸等景點外，島原市也以清澈的湧水聞名，街道旁的水溝中，竟可看見錦鯉優游其中。來到「湧水庭園 四明莊」更能感受水都魅力，有別於一般庭園，這裡利用了每日3,000噸的大量湧水設計了水庭園，五彩鯉魚穿梭於清澈見底的池子中，彷彿在空中飄浮般的畫面，令人一眼難忘。在島原市內推薦租借電動腳踏車觀光，不但行動方便更節省時間。

▲四明莊的湧水庭園十分值得一看。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■經典避暑勝地‧雲仙溫泉

島原半島的中心點便是雲仙岳，這裡有受惠於火山的雲仙溫泉，可撫慰旅途疲勞外，高聳的地勢從明治時代開始就是受到外國人喜愛的避暑勝地。想進一步眺望雲仙群山，可在標高約1,100公尺的仁田嶺搭乘雲仙纜車，隨著纜車向上爬升，有明海、橘灣以及日本最年輕的平成新山風景都在眼前逐一展開，而且隨著季節變化，春天有杜鵑花、夏天為新綠、秋天的紅葉以及冬天夢幻霧冰等，四季景色截然不同。

▲從雲仙纜車能遠眺有明海風景。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■長崎的摩艾石像‧兩子岩

佇立在海邊的兩子岩是約150萬年前，火山噴發的土石流沉積，經過海浪侵蝕後所形成的兩座岩石，造型看似人頭，因而得名。其中一座因地震崩塌，目前僅剩一座。據說黃昏時的剪影與復活節島的摩艾石像相似，所以這般風景又被暱稱為「摩艾的黃昏」。

▲夕陽西下時的兩子岩風景格外迷人。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

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