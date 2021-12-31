超前部署！ 後疫情時代展望2022 聚焦日本旅遊亮點–四國篇

道後溫泉已展開繽紛藝術計畫。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

【旅奇傳媒/記者-黃千珮】2021年進入倒數，雖然2022年出境旅遊仍未趨明朗，但解封之後優先選擇的國家絕對是連續數年居冠的日本。相對於人潮擁擠的都會，擁有豐富自然景觀與傳統人文風情的四國，相信將成為後疫情時代的日本旅行首選地區。想要超前部署計畫，先聚焦2022年的四國旅遊亮點吧！

▌藝術氣息蔓延瀨戶內海

▲道後溫泉別館「飛鳥乃湯泉」出現藝術家蜷川實花首件戶外大型創作。© mika ninagawa,Courtesy of Tomio Koyama Gallery / dogo2021 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

每二年一次，即將於2022年春天登場，展期延續至秋天的「瀨戶內國際藝術祭」無疑是四國一大亮點，其實同樣面對瀨戶內海的愛媛也已在松山市啟動最新藝術計畫「大家的道後溫泉」計畫。以繁花攝影藝術聞名的蜷川實花，於道後溫泉別館「飛鳥乃湯泉」創作，中庭地面覆蓋上滿滿的繽紛花彩作品，舖滿約230張圖片，是蜷川實花首件戶外大型創作，搭配迴廊壁面與燈籠，為飛鳥乃湯泉的和風古意增添藝術氣息，吸引許多人來朝聖打卡。

▲藝術家隅川雄二於道後溫泉振鷺亭的創作。© yuji sumikawa / dogo2021 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

而道後溫泉本館東側廣場的振鷺亭則由松山市在地藝術家隅川雄二以道後溫泉歷史繪卷為主題創作出「道後溫泉五如糰子」，遊客可透過屏風、鳥瞰圖來詳細認識，也能在仿造浴池前拍紀念照。

▲施工中的道後溫泉本館換上現代藝術家大竹伸朗的彩繪帷幕。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

此外，自2019年起的道後溫泉本館保存整修工程已於今年2021夏天完成前半段，目前進入後半段的整修，大家熟悉的本館正面已經被超大彩繪帷幕遮蓋，延請住在愛媛的現代藝術家大竹伸朗操刀，畫上象徵道後溫泉的白鷺鷥，整修工程可望於預定時間完成，2023年重新開放。

▌運動體驗觀光促健康

▲二年一度的「瀨戶內島波海道 國際自行車大會」將於2022年秋天登場。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

增加免疫力強健身體的運動觀光在日本也相當盛行，在全縣自行車道鋪設完善的愛媛縣有條被CNN認定為世界最美自行車道之一的「島波海道」。2022年秋天10月30日將有二年一度的「瀨戶內島波海道 國際自行車大會」登場，屆時原本為高速公路，全長70公里的島波海道將完全淨空，只留給自行車好手馳騁在瀨戶內海！

▌迷你團深入在地民宿

▲被列為日本傳統建築保存街道的內子有許多老屋改建民宿。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

隨著疫情而改變的，還有和親友一同成團出遊增加，頗適合入住包棟民宿感受在地。距松山市區約30分鐘車程的「內子」地區便是國家級傳統建築保存街道之一，近年增加許多老屋改建的住宿設施，外觀保留著傳統樣貌，內部空間經過整修，現代設備完善，從舖滿榻榻米的和室房間到有著日式緣廊的庭院，可同時滿足感受歷史懷舊與便利性，部分民宿更採包棟受理。

▌觀光列車風潮持續吹

▲2022年上路的「伊予灘物語號」全新車輛。 圖：JR四國／提供

全日本都可見到的觀光列車風潮持續中，JR四國已有超過十種特色列車，其中最早上路，搭乘人數突破13萬人次的「伊予灘物語號」已正式公開2022年春天啟用，將增加第三節車廂的全新車輛。外觀沿用伊予灘夕陽主題，命名為「陽華之章」，從櫻花木壁面、橘子燈具到砥部燒洗臉台、餐具，內裝充滿愛媛特色。全車總共能搭載58人，讓遊客在愛媛美食、景緻與傳統工藝圍繞之下，享受鐵道旅行的樂趣。

▲松山最受歡迎交通工具「少爺列車」。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

曾在文豪夏目漱石小說《少爺》中現身的「少爺列車」為松山市最受歡迎交通工具，復駛已屆滿20年，僅限週六、日與例假日行駛，在車水馬龍的城市中可同時看到復古蒸汽列車與一班車輛並行的畫面，彷彿時空交錯。

▲日本最慢新幹線「鐵道HOBBY TRAIN」連結愛媛與高知。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

四國還有輛全日本最慢新幹線｢鐵道HOBBY TRAIN｣，行駛在連結愛媛宇和島與高知的JR予土線上，從車頭到車廂忠實呈現日本第一代新幹線0系列車，其實是以柴油火車改造，車廂內展示多輛鐵道模型，還有個可愛郵筒，在車上寄信會蓋上專屬郵戳！

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