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48小時深度旅遊！ 名古屋玩到豐橋車站　滿滿豐川稻荷白狐、空中花園眺望名古屋市景

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-YUMEKO

跟著 YUMEKO 於 2024-03-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 名古屋電視塔、Toyokawa Inari (Myōgon-ji Temple)、3-chōme-118 Ekimae Ōdōri。

名古屋近郊景點48小時深度旅遊

第 1 天

名古屋電視塔 | 1 小時

來到名古屋第一站，先搭車去離車站15分鐘的名古屋塔，名古屋塔購買完門票能夠搭電梯至三樓，在專程專用電梯至頂樓，頂樓還還有一個空中花園能夠眺望名古屋市的景色，在晚上時可以看見名古屋夜景

Toyokawa Inari (Myōgon-ji Temple) | 1 小時

接著我們搭乘電車20分鐘前往豐橋，前往一個和東京豪德寺非常類似的神社豐川稻荷，許多人會認為豐川稻荷是在祭祀白狐，但其實並不是，是一位善神騎乘的時手拿的稻穗騎著白狐，因此這邊都會擺放許多白狐。也很多人會在這邊祈求事業豐收。

3-chōme-118 Ekimae Ōdōri | 1 小時

在這還遇見很特別的關東煮列車，可惜這次沒有預約到，不過還是能上去參觀，可以搭乘關東煮列車，邊吃邊搭車，滿特別的一個體驗。

レストラン ロジェール（ホテルアソシア豊橋） | 1 小時

從豐橋車站走路30秒出來就會抵達這次入住的飯店，這次入住雙人休閒房，房間位子算寬敞，窗外能看到市區的景色。

第 2 天

日本料理 穂のはな（ホテルアソシア豊橋） | 1 小時

Ōana-1-238 Ōiwachō | 4 小時

從飯店搭車30分鐘左右來到這邊最大的動物園，這邊動物園跟台灣的有點不太一樣，這邊大部分都是平地，除了動物園這裡還有植物園也包含在裡面，價格也便宜只要日幣600，給動物的休息空間非常寬敞，整理的很乾淨。

sogood coffee&bake | 2 小時

回程時我們來到豐橋這邊的網紅咖啡店，在外面等了一陣子才有位子，裡面的客人源源不絕，點了一個草莓塔，和焙茶霜淇淋，沒有想過焙茶可以和霜淇淋這麼搭，這家下午茶店的塔皮烤的很香奶油部分也不會到很甜，吃完覺得 難怪這麼多客人。是下次還會想再回訪的一家店。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：名古屋玩到豐橋車站

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動物園 名古屋 霜淇淋

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