十層樓金黃絕景！ 岐阜飛驒國分寺「千年銀杏巨木」登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】岐阜縣飛驒國分寺境內的「大銀杏」樹齡超過1250年，被指定為國家天然紀念物之一，高度28公尺逼近10層樓，寬幅則有約10公尺。
雖然大銀杏是不會結果的雄株，但由於樹幹周圍能看到許多突出的氣根，在古代被暱稱為「乳銀杏」，許多產後缺乏奶水的女性都會到此祈願。11月中旬迎來最佳觀賞期，秋末落葉時的壯觀程度，更被當地人比喻為下銀杏雪！
岐阜縣 醫王山 飛驒國分寺
欣賞期：11月中旬 交通：JR高山站徒步約5分鐘。
地址：岐阜縣高山市總和町1-83
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