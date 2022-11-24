十層樓金黃絕景！ 岐阜飛驒國分寺「千年銀杏巨木」登場

大銀杏高約10層樓，境內的鐘樓設施每到秋季就會出現以金黃銀杏為背景的美麗景象。 圖：飛騨・高山観光コンベンション協会／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】岐阜縣飛驒國分寺境內的「大銀杏」樹齡超過1250年，被指定為國家天然紀念物之一，高度28公尺逼近10層樓，寬幅則有約10公尺。

▲大銀杏高聳參天，宏偉程度讓人一見難忘。 圖：飛騨・高山観光コンベンション協会／來源

雖然大銀杏是不會結果的雄株，但由於樹幹周圍能看到許多突出的氣根，在古代被暱稱為「乳銀杏」，許多產後缺乏奶水的女性都會到此祈願。11月中旬迎來最佳觀賞期，秋末落葉時的壯觀程度，更被當地人比喻為下銀杏雪！

▲境內的三重塔入列岐阜縣重要文化財，秋季銀杏、三重塔、紅葉共舞美景如詩如畫。 圖：飛騨・高山観光コンベンション協会／來源

岐阜縣 醫王山 飛驒國分寺

欣賞期：11月中旬 交通：JR高山站徒步約5分鐘。

地址：岐阜縣高山市總和町1-83

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