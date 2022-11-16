快訊

金馬名導張志勇離世享壽68歲 電影人哀悼

11月下旬奪目登場！ 三重縣隱藏版銀杏景點 「積田神社」秋日金黃色絨毯

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
秋季期間積田神社的參道一片金黃相當迷人。　圖：三重フォトギャラリー／來源
秋季期間積田神社的參道一片金黃相當迷人。　圖：三重フォトギャラリー／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】三重縣西側、靠近奈良縣的名張市擁有赤目四十八瀑布、香落溪等紅葉名所，近郊也能觀賞曾爾高原芒草海，而隱藏版景點「積田神社」更以參道上的黃葉絨毯讓無數旅人眼睛為之一亮！

從鳥居至拜殿約200公尺長的參道兩側，佇立著2棵超過20公尺高的巨大銀杏，據說樹齡約莫有300年。每年11月中旬銀杏葉會陸續轉黃，並於下旬漸漸散落鋪滿參道，形成厚厚的金黃色地毯。搭配周圍紅葉、綠葉交織出的秋日美景，無論從哪個角度拍都美到爆。

三重縣 積田神社

觀賞期：11月下旬～12月上旬

交通：近鐵名張站搭乘三重交通巴士至夏見站，徒步約4分鐘。

地址：三重県名張市夏見2162

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

銀杏 美景 瀑布

延伸閱讀

京都秘境紅葉！毘沙門堂紅葉階梯11月下旬火紅登場

今秋必玩！京都追紅葉順遊「世界遺產二条城」 超璀璨NAKED FLOWERS 2022開幕

賞楓踏青泡溫泉！來去西日本紅葉名所「奧津溪」

武陵農場銀杏林化身黃金世界 最佳賞景期到20日

相關新聞

11月下旬奪目登場！ 三重縣隱藏版銀杏景點 「積田神社」秋日金黃色絨毯

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】三重縣西側、靠近奈良縣的名張市擁有赤目四十八瀑布、香落溪等紅葉名所，近郊也能觀賞曾爾高原芒草海，而隱藏版景點「積田神社」更以參道上的黃葉絨毯讓無數旅人眼睛為之一亮！

超經典神還原！ 名古屋人氣居酒屋重現「吉卜力動畫美食」，有小魔女餡餅、波妞拉麵、神隱少女神明供品

吉卜力迷們一定要追！ 「吉卜力主題公園」預計於2022/11/1在愛知縣的愛・地球博紀念公園開幕，日本各地人們為紀念即將到來的盛事，紛紛響應推出吉卜力相關事物，為大家介紹這家位於名古屋的「道南農林水產

「翡翠之境」新潟糸魚川！ 日本北陸世界地質公園二天一夜旅遊推薦

位於新潟最西端的糸魚川，與富山縣接壤，擁有優美碧藍的綿延海岸、仲夏時能聽得鳥啼蟲鳴的碧綠群山，是日本數一數二的翡翠玉石礦產地，更是日本國內首批被聯合國教科文組織認證的世界地質公園之一，吸引不少喜愛大自

美拍魔力般的湛藍海景！ 日本三重縣擁抱「志摩海洋」絕景之旅

日本三重縣除了日本人一生要去一次的「伊勢神宮」以外，不可錯過造訪深受歡迎的志摩半島濱海度假區，志摩地區突出於太平洋的綺麗海岸線，壯闊湛藍的綿延海色迤邐，還有里亞斯特殊海岸地形美景。精選4處志摩半島海洋

出雲出發自駕旅！20處島根鳥取「山陰中部山海溫泉」之秘境景點與深度體驗

每次查看山陰中部的地圖，總會為它那與海相通的兩大湖泊印象深刻。背靠靈峰大山，面向日本海的山陰，擁有宍道湖和中海兩大湖泊，是日本國內最大的半鹹水水域，孕育著豐富多樣的物產，也形成了很多絕景與美味食材。而

陽光海灘、透明咖啡屋、MOA美術館　走一趟熱海伊豆好好玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】久違的他鄉，久違的旅行，在四季流轉下，總難擋想出去走走的心，一起到靜岡縣熱海伊豆走一趟吧！享受自然美景與溫泉，沉浸在昭和復古感的熱海與伊豆，不僅能體驗多種不同風格的旅行，飽相機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。