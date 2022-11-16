11月下旬奪目登場！ 三重縣隱藏版銀杏景點 「積田神社」秋日金黃色絨毯
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】三重縣西側、靠近奈良縣的名張市擁有赤目四十八瀑布、香落溪等紅葉名所，近郊也能觀賞曾爾高原芒草海，而隱藏版景點「積田神社」更以參道上的黃葉絨毯讓無數旅人眼睛為之一亮！
從鳥居至拜殿約200公尺長的參道兩側，佇立著2棵超過20公尺高的巨大銀杏，據說樹齡約莫有300年。每年11月中旬銀杏葉會陸續轉黃，並於下旬漸漸散落鋪滿參道，形成厚厚的金黃色地毯。搭配周圍紅葉、綠葉交織出的秋日美景，無論從哪個角度拍都美到爆。
三重縣 積田神社
觀賞期：11月下旬～12月上旬
交通：近鐵名張站搭乘三重交通巴士至夏見站，徒步約4分鐘。
地址：三重県名張市夏見2162
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