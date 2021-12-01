日本國寶「松本城」首辦雷射聲光秀！松本市彩燈節12月璀璨登場

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】日本國寶松本城全新視覺形象閃耀冬夜，整個松本市都是藝術打卡點！長野縣松本市今年12月首度舉辦「松本市illumination 2021－2022」，以初次搭配雷射聲光秀的松本城為首，JR松本站通往松本城的主要街道「大名町通」也會在行道樹上掛滿暖白色燈串，市內購物中心前還有6公尺高的巨型聖誕樹，營造濃厚的節慶氛圍。

▌松本城首場雷射聲光秀「松本城～冰晶閃耀水鏡～」

越夜越美麗的松本城，平時就有夜間點燈，這回首次舉辦雷射聲光秀「松本城～氷晶きらめく水鏡～（暫譯：松本城～冰晶閃耀水鏡～）」更具看頭！結合音樂及燈光的夜間演出，將天守閣周邊環境染上奇幻光彩，配上內護城河上的絢爛倒影，帶給大家前所未見的松本城。

▌千歳橋、大名町通、松本城公園 浪漫燈飾

除了松本城天守閣之外，通往天守閣的主要通道更是美感爆棚！從千歲橋延伸至大名町通的8萬盞燈海，把市內街道塑造成一條城市光廊。而松本城公園內也會設置多盞和風燈具點綴在天守閣周圍，讓所到之處都充滿藝術氣息。

▲從千歲橋延伸至松本城公園的「大名町通」，全長約300公尺。掛滿閃亮燈串的成排行道樹，讓人有種置身在歐洲小鎮的錯覺。 圖：松本市 觀光推廣課／提供

▌點亮城下町！松本市內人氣打卡點

滿城繽紛的光之祭典，連周邊的商業設施亦不容小覷！位於JR松本站與松本城之間的購物中心「松本PARCO」，在伊勢町街道的店門口設有6公尺高的巨型彩燈聖誕樹。另外，市內地標「信每 Media Garden」更首次利用LED燈在外牆打上藍色燈光，營造冬季色彩，讓旅人們能從車站一路拍到松本城！

▲高達2層樓的巨型聖誕樹，洋溢著耶誕氣氛。 圖：松本市 觀光推廣課／提供 ▲高達2層樓的巨型聖誕樹，洋溢著耶誕氣氛。 圖：松本市 觀光推廣課／提供

◎松本市illumination 2021－2022

期間：2021年12月1日～2022年2月28日

會場：松本城、松本城公園、大名町通、千歲橋

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