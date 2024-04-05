開通至敦賀！ 日本「北陸新幹線」 山海能量之旅新景點玩法

現在搭乘北陸新幹線，可從東京直達福井縣敦賀站了！擁有多數秘境之地的福井縣，因交通便利，前往這些絕景之地也更為容易了。來看看透過北陸新幹線，可以玩哪些新景點？

2022年夏季開業商業設施「SEE SEA PARK」，外觀由塊狀玻璃層層堆疊而成，成為打卡新景點。圖片來源｜福井縣

2024年3月16日北陸新幹線通車至福井縣敦賀站，從東京可直達福井縣，十分方便，縣境西南側的高濱町及大飯町，擁有許多豐富的大自然，像是有若狹富士美譽的「青葉山」、縣境內最古老的「馬居寺」，以及亞洲最早取得國際藍旗認證的「若狹和田海灘」等，都是值得一訪的景點。2022年7月新開幕的商業設施「SEE SEA PARK」，更以特別的建築外觀，成為新人氣打卡景點。

在春暖花開之際，走訪山海包圍的祕境「高濱町．大飯町」，讓身心靈來一趟療癒之旅吧！

若狭和田海灘

高透明度、亞洲最早獲得「藍旗」認證

若狹和田海灘以高透明度、遠淺海色及白沙灘聞名。圖片來源｜福井縣

以高透明度、遠淺海色及白沙灘聞名的若狹和田海灘，是亞洲最早獲得國際環境認證「藍旗」的海水浴場。海岸線長、海水清澈晶亮，加上沙灘腹地廣大，成了熱門的夏日戲水海灘，每年八月煙火大會也在這裡施放。

這裡不僅是夏日水上活動的熱門地，也是眺望青葉山最佳之地。一天之中變化著不同表情的若狹和田海灘，來到夕陽西下時，太陽餘輝染紅天空、倒映在海色，成了青葉山最夢幻的背景，讓許多攝影愛好者趨之若鶩。

．地址：福井県大飯郡高浜町和田

．網址：https://wakasa-takahama.jp/spot/wakasawada-beach/

SEE SEA PARK

最佳拍照打卡點的玻璃屋

2022年夏季開業商業設施「SEE SEA PARK」，結合餐飲、休閒購物、大自然景觀公園的新型態複合設施。圖片來源｜福井縣

2022年夏季開業商業設施「SEE SEA PARK」，特別的建築外觀，是將塊狀玻璃層層堆疊而成，通透的採光，也讓裡外風景相互應合。不論是時尚的咖啡館「THREE TIMES COFFEE WAKASA」、戶外商店「THE GATE WAKASA」、或是定期舉辦活動的草坪廣場，每個角落美到猶如畫裡的風景，都是最佳拍照打卡點。

除了建築帶來的視覺震撼力外，廣闊的戶外購物空間裡，有多家提供以若狹當地食材為主的餐廳。這處結合餐飲、休閒購物、大自然景觀公園的「SEE SEA PARK」，許多新構想都為若狹地區帶來全新樣貌，開幕後也成了當地最具前瞻性的新型態複合設施。

．地址：福井県大飯郡おおい町成海1-8-5

．營業時間：10:00-22:00

．定休日：全年無休

．網址：https://see-sea.co.jp/

青葉山Herbal Village

入藥草寶庫 品嘗藥膳料理

青葉山可說是藥草的寶庫，更讓高濱町有「健康長壽之里」的美名。圖片來源｜福井縣

青葉山形似富士山，不僅山形優美，更擁有豐富的大自然。光是野生藥草、香草植物就高達500多種，可說是藥草的寶庫，更讓高濱町有「健康長壽之里」的美名。參拜後，可順道來到中山寺附近的「青葉山Herbal Village」用餐、休憩。最推薦在咖啡館「青葉山Terrace（あおばやまてらす）」品嚐藥草入菜的藥膳料理、來杯有益身體的香草茶飲，不但美味，還能感受到滿滿的自然能量，這裡還提供多項藥草相關的體驗活動，也十分值得一試。

．地址：福井県大飯郡高浜町中山2-4

．營業時間：10:00～17:00

．定休日：周三

．網址：https://wakasa-takahama.jp/spot/herbal-village/

馬居寺

能量點景 春櫻紅葉皆美

來馬居寺參拜，接收古寺千年的強大能量。圖片來源｜福井縣

福井縣內最古老而廣為人知的「馬居寺」，相傳由聖德太子在此開山。寺內供奉的本尊「木造馬頭觀音坐像」已被指定為國家指定重要文化財，每24年的馬年才會開帳一次（下回公開為2026年）。來到這裡參拜，接收古寺千年的強大能量外，境內的春櫻、夏青苔、紅葉等，都是十分推薦前來的美麗季節。

．地址：福井県大飯郡高浜町馬居寺3-1

．拝觀時間：9:00～16:00

．定休日：全年無休

．網址：https://wakasa-takahama.jp/spot/magoji/

うみんぴあ大飯（Uminpia大飯）

集合飯店、娛樂設施的度假地點

港口綠洲「うみんぴあ大飯（Uminpia大飯）」，是集合了飯店、娛樂設施，以及美食等的海洋休閒度假聚點。圖片來源｜福井縣

坐擁若狹灣海色、綠意山色包圍的港口綠洲「うみんぴあ大飯（Uminpia大飯）」，是一處集合了飯店、娛樂設施，以及美食等的海洋休閒度假聚點。

在「うみんぴあ大飯」裡設有道路休息站，以販售當地的新鮮蔬果、若狹灣捕獲的海鮮及加工品為主。

整棟建築物沿面而建，外觀猶如一艘停靠在碼頭的大船。推薦來到露台座區，眺望絕美的若狹灣海景中，也可在美食區裡，享用以大量新鮮魚穫做成的海鮮蓋飯或若狹牛肉丼飯，再來一份使用當地食材做成的夢幻冰淇淋、芭菲等甜點。最後別忘了，以波光粼粼的水面為背景，拍下美麗到此一遊照片為記念喔！

．地址：福井県大飯郡おおい町成海１−１−２

．營業時間：9:00～18:00（販賣所）、9:00～17:00（咖啡館）、10:00～15:00（餐廳）

．定休日：每月第1・3個周一(若遇上國定假日則隔日休)

．網址：https://michinoeki-ohi.com/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300999