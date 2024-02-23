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當一日驕傲北海道人！　牛奶、螃蟹、爐端燒 最代表當地的生活美味

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：溫士凱】

北海道的新鮮蔬果、海鮮或是奶製品，品質勇冠全日本。只是網路上的觀光旅遊資訊太多、太雜，各說各話很難聚焦。因此，這回我們換個角度，跟著當地人的喜好去重新認識和戀上北海道的美味！

　

拉麵

北海道過往是札幌（味噌）、旭川（醬油）和函館（鹽味）等多種人氣拉麵風味的發源地，在日本拉麵傳統文化上一直佔有一席之地，如今隨著飲食的風潮改變，越來越多的新式風格和區域性口味的拉麵引領風騷，像是位於札幌的平價拉麵，混合3種白味噌而成的特製味噌醬汁口味濃郁的「麵屋 采未」，每天在開門前一個小時就大排長龍，不但年年奪得北海道人票選的冠軍拉麵，也是日本媒體最愛的第一名拉麵；蝦味湯頭為主的「一幻拉麵」、以道東區域地方口味揚名的「弟子屈拉麵」和經典口味的「白樺山莊拉麵」等，都深受在地人的喜愛。不過，要想輕鬆享受北海道拉麵的美好，也不用舟車勞頓，因為在「元祖札幌拉麵橫丁」（元祖さっぽろラーメン 丁）和新千歲機場內的「北海道拉麵道場」等地，裡面同時集結了十多家北海道人氣拉麵任君選擇，相當便利。

　

海鮮之王「螃蟹」

北海道三大蟹為雪場蟹（帝王蟹）、松葉蟹和毛蟹，不少的旅行社也都會打著雪場蟹吃到飽的標題招攬生意。然而在地人的眼中，冬天吃蟹首選會用毛蟹做火鍋料理，因為蟹肉細緻，熬煮後的湯頭濃郁；而根室地區盛產的「花咲蟹」，蟹味鮮美口感佳，是北海道人心中夢幻逸品！特別是位於釧路的「和商市場」，不但價格親民，服務也貼心到位，可在市場中現點現蒸，把蟹肉、蟹腳、蟹殼處理好並剪好讓客人輕鬆享用。至於台灣遊客愛吃的雪場蟹，在地人會說「不好意思，那不是日本產的，來自俄羅斯的螃蟹，蟹肉沒有味道啦！」

　

爐端燒

不同於北海道成吉思汗烤肉，道東的爐端燒則是在類似居酒屋的餐館裡，設置大型四方烤台，顧客座位圍繞在烤台周圍，老闆直接在客人的面前處理燒烤食材，並直接送到面前享受。這種沒有距離的料理方式，既可以欣賞料理人動態畫面，三不五時還可以跟老闆聊天話家常，漸漸成為地方性生活料理文化濫觴而擴展至整個北海道，甚至全日本。

　

牛奶

在北海道生活中最簡單的幸福滋味我推薦「牛奶」！畢竟這裡地大，放牧的環境獨一無二的優良，加上科技結合畜牧發展不斷演進，北海道牛奶不但在日本人氣鼎盛，在國際市場上更是盛名遠播。不過，這裡牛奶好喝的濃、醇、香秘密之一，就是一要100%生乳原料；二要「乳脂肪」的比例在3.7以上，最好的是4.0（自然香醇，就不用額外加添加劑）！而到一般超市隨機抽樣調查，乳脂肪都在高標準值上，難怪這裡的牛奶這麼好喝，所製作的相關製品如冰淇淋、奶酪、麵包蛋糕等都特別的美味啦！

　

景點資訊

和商市場

地址：北海道釧路市 金町13丁目25

網址：www.washoichiba.com

　

爐端 煉瓦

地址：北海道釧路市錦町3丁目5番3号

網址：www.renga.jp/sp/

　

元祖札幌拉麵橫丁（元祖さっぽろラーメン 丁）

地址：北海道札幌市中央區南5条西3丁目6 Nグランデビル1階

網址：www.ganso-yokocho.com

地址：北海道千歲市美々 新千內空港国內線ターミナルビル3F

　

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北海道 拉麵 札幌

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