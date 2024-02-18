名列日本3大樹冰！秋田森吉山追雪必賞急凍美景

【旅奇傳媒/日本部報導】冬季必賞的樹冰奇景秋田也能看得到！秋田縣北秋田市的「森吉山樹冰」，與山形縣的藏王、青森縣的八甲田並列為 日本3大樹冰，每年1月上旬至3月上旬是觀賞樹冰的絕佳時期。

想要一睹壯觀的樹冰群可搭乘阿仁纜車，20分鐘的空中旅程把雪白山景賞好賞滿後便抵達纜車山頂站，再徒步約5分鐘即可來到海拔1200公尺的樹冰觀賞區〜 「樹冰平」，近距離感受成群樹冰帶來的震撼。

╲秋田．森吉山阿仁滑雪場╱

・樹冰觀賞期：1月6日～3月3日9:00-16:00

・交通：秋田內陸縱貫鐵道阿仁合站搭乘共乘計程車前往阿仁滑雪場（需事先預約、車程約25分鐘）

・地址：秋田縣北秋田市阿仁鍵ノ滝79−5

▲秋田森吉山今年的樹冰觀賞期即日起至3/3。 圖：秋田縣／提供

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